“Moda desagradable”, difícil de controlar

Que las malas costumbres de muchos motociclistas a la hora de manejarse por las calles de Trenque Lauquen irritan y asustan a una gran cantidad de personas ya no es ninguna novedad. Si bien las diferentes gestiones municipales han trabajado y trabajan intensamente para solucionar este tema, todo esfuerzo parece en vano ya que luego de transcurrido un determinado periodo en que pareciera haber un cambio de actitud en los ciudadanos, el mismo problema vuelve a surgir.

Y así durante los últimos días esta Redacción recibió varios mensajes de vecinos señalando que en determinados puntos de la ciudad han vuelto a escucharse reiteradamente contra-explosiones realizadas en distintos horarios del día. Y los barrios Tres Llantas, Obrero, Indio Trompa, Esperanza y el sector de los colegios secundarios fueron algunos de los sectores mencionados.

A esto se le suman otras costumbres riegosas como el no uso del casco, realizar peligrosas acrobacias (hacer “willi” y viajar acostados sobre el asiento) o quitarle las luces al vehículo en busca de alcanzar una mayor velocidad o desafiar el peligro en la noche.

n Tarea difícil

En este marco, La Opinión decidió consultar al director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Martín Serantes, quien brindó a este medio detalles de cómo se continúa trabajando, desde el municipio, con el fin de que esta situación deje de ocurrir.

En primer lugar, el funcionario comentó que “personalmente no noté una diferencia que me haga pensar que ha habido un aumento de motos con escapes modificados. Por supuesto, nunca desaparecieron, la verdad es ésa. Pero, sinceramente, no creo que haya habido un aumento. Erradicar no se ha podido y sabíamos que no iba a ser fácil”, dijo Serantes antes de señalar que “en el Barrio Indio Trompa ya hablamos del tema con los vecinos, no sólo de las contra-explosiones sino de la presencia de inspectores y otros temas que hacen a la seguridad. Hay barrios en los que me reconocieron que tenemos un problema, si mando los inspectores en motos los muelen a los cascotazos. Es un tema social y es una realidad”.

En ese sentido, contó que “en una de las reuniones que tuvimos uno de los barrios una persona que se quejó de las contra-explosiones. Entonces yo les pregunté cuántos tienen hijos que tienen motos con escapes modificados y nadie dijo nada. Entonces, cómo podemos controlar desde el Estado este problema cuando desde la propia familia no pueden hacerlo”.

n Reincidencia

Serantes comentó que “estuve en Buenos Aires hace un mes y también en Córdoba hace poco y existe el mismo problema. No es un problema endémico sólo de Trenque Lauquen, no somos una ciudad aislada. Es una moda desagradable, pero nosotros no manejamos las modas, se realizan infracciones, se secuestran las motos y hacemos todo lo posible para que esto deje de ocurrir”, afirmó el funcionario antes de contar una anécdota que refleja como nada la tozudez de muchos motociclistas: “A un joven le secuestramos cinco motos. Le secuestramos una y, como no le convenía pagar la multa, sacaba otra y le modificaba el escape. Recién al quinto secuestro dijo que no lo iba a hacer más”.

n “No se entiende”

Pablo Lambert es un conocido motero local, gran conocedor del mundo sobre dos ruedas. Él se desempeña en Gomería “La Nueva” donde día a día tiene contacto con motociclistas de la ciudad. Desde ese lugar, también brindó su opinión sobre esta situación. “Yo soy anti todo eso”, aclaró Lambert sobre las costumbres de los jóvenes de realizar todos los citados cambios en sus vehículos. “Yo tengo mucho trabajo en lo que respecta a motos pero con el motociclista de verdad”, comentó.

Respecto de cuáles son las modificaciones que los jóvenes realizan para lograr ese nivel de contra-explosiones, el entrevistado comentó: “Modifican el escape, lo dejan libre o semi libre, entonces logran hacer una contra-explosión cuando le cortan la corriente de golpe al motor y se la vuelven a dar en el momento, entonces explota el escape”.

En cuanto a la búsqueda de que la moto alcance mayor velocidad, Lambert dijo “ellos le sacan todos los plásticos creyendo que la moto va a andar más rápido y no es así como tampoco sacarle las luces, eso es un acto inconciente, no se aliviana la moto y uno corre el riesgo de matarse. Pero hacerle entender eso a los chicos es muy difícil”.

Por último, al ser consultado sobre el por qué alguien que disfruta de andar en moto comete este tipo de acciones, el motero comentó: “Es lo que nos gustaría entender a todos. Pero no se entiende ese tipo de locura, a mí la moto me encanta, y hay que respetarla porque sino te quita la vida. Uno no lo puede entender porque pareciera que los chicos no quieren vivir. No sé donde está la respuesta que ayude a entender por qué los jóvenes hacen eso”.