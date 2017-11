“Mirando al sur”, una linda experiencia para compartir y aprender

Como desde hace 19 años, los alumnos de 6to año del Colegio Miguel Di Gerónimo desarrollaron el proyecto “Mirando al Sur” que culmina con el viaje a la ciudad de Puerto Madryn donde realizaron numerosas actividades.

El grupo de 92 alumnos de 6° año “A”, “B” y “C” viajaron junto a docentes de la institución, a la Hermana Ángela y al sacerdote Francisco Cadierno con quienes compartieron momentos de reflexión que invitaban al disfrute de todo lo que iban descubriendo en el lugar: las personas, paisajes y animales.

El proyecto está basado en cuatro pilares: la convivencia, la solidaridad, el encuentro con la creación y el estudio.

Según los fundamentos del proyecto, “éste propone una mirada integradora, una mirada a la naturaleza desde múltiples modos de ejercer nuestra subjetividad. Sólo así el estudio de lo físico, de lo geológico, de lo biológico, de lo económico, de lo social, de lo artístico, de lo estético y de lo religioso será un enfoque global y transversal”.

En este sentido las docentes que impulsan la iniciativa señalaron: “La persona es el recurso indispensable de esa lectura integradora que proponemos. El rasgo distintivo es su conciencia; esa que le dice que nada es él sin el reconocimiento que efectúa del prójimo como parte constitutiva de su propio ser. Proponemos una visión de la naturaleza y del ambiente cuya característica sobresaliente es el encuentro con ellos. Vale decir, su reconocimiento tratando de forjar nuevas formas de relación, también con nosotros mismos y, ciertamente, con nuestros prójimos que no son solo los seres humanos”.

Además en la fundamentación del proyecto se indica que “el hombre es un huésped transitorio de la tierra. No es su propietario por lo tanto, debemos entender la naturaleza como parte de nosotros mismos, la belleza no es sólo entretenimiento y

la naturaleza no es sólo paisaje. El entorno no es sólo contexto. Belleza, naturaleza y entorno son, también, valores cuya significación de nosotros depende”.

n Objetivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes: que los alumnos participen en actividades previas de valoración y conocimiento de los lugares a visitar, que conozcan las características histórico – culturales y especialmente naturales de Punta Tombo y Península de Valdés y que realicen visitas guiadas, como a la Parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” en la ciudad minera de Sierra Grande. (Aquí, el grupo dejó cajas de alimentos que se habían juntado en el colegio).

Los alumnos también visitaron el Ecocentro, lugares destacados de la ciudad de Puerto Madryn.

Según comentaron las docentes encargadas de organizar la experiencia, “este año a través de la comunicación con Norma Lamelo que vivía antes en Trenque Lauquen pudimos visitar un merendero donde compartimos canciones con niños de la ciudad de Madryn y también se llevaron donaciones de útiles, juguetes y regalitos que se compraron con dinero de los mismos chicos de sexto y donaciones de comercios de la ciudad”.

Otros lugares visitados: Museo Paleontológico (MEF) en Trelew, Pingüinera de Punta Tombo, Centro de interpretación Carlos Ameghino (itsmo), Península de Valdés, Avistaje de ballenas y City tour por la ciudad.

Las docentes destacaron la importancia de que los chicos participen de momentos de reflexión y compartan actividades donde se vivencien valores como solidaridad, compañerismo, respeto, entre otros, que analicen y relacionen lo vivido en la lección-paseo con lo estudiado en clase y que relacionen saberes de diferentes áreas de aprendizaje.