Miradas sobre el escenario de la provincia, esperando definiciones

Las PASO en el ámbito bonaerense plantean una gran paridad entre las dos listas más votadas, por un lado la de Cambiemos, encabezada por Estaban Bulrich, y por otro la de Unidad Ciudadana, que tiene como principal figura a Cristina Fernández de Kirchner, esperándose aún que el conteo definitivo sea el que marque al ganador de una vez por todas.

Hasta ayer, según el sitio web oficial resultados.gob.ar, en la provincia de Buenos Aires la participación fue del 76,76% y con el 95,68% de las mesas escrutadas (34.052 sufragios) Cambiemos suma el 34,58% (3.072.235 votos), Unidad Ciudadana el 32,37% (2.875.715), 1País el 14,78% (1.313.074), el Frente Justicialista el 5,59% (496.267), el FIT el 3,62% (101.364) y en blanco votó el 5,02%, completando el porcentaje faltante el resto de las fuerzas y los votos nulos o impugnados. En tanto, estos números podrían tomar su forma definitiva en los venideros diez días aproximadamente.

Pero también el conteo de los votos se vio marcado por la particularidad de una buena diferencia inicial a favor de Cambiemos que con el correr de las horas se achicó hasta volverse mínima, quedando abiertas las posibilidades de que incluso los números se reviertan.

Con este marco, desde el ámbito local desde el oficialismo se destacó que en definitiva Cambiemos hizo una buena elección, mientras que desde el ámbito kirchnerista se apuntó contra la forma en que se están manejando los datos sobre los resultados.

“Manipulación”

El presidente del PJ trenquelauquense, Diego Fernández, resaltó que “todavía no está nada cerrado”, y que “ese 5 por ciento que falta contabilizar son votos de Ensenada, La Matanza, Lomas de Zamora y Almirante Brown entre otros distritos”, de modo que lo que se debe hacer es “esperar a ver qué dice el conteo final”. “Esperemos que sumen para nuestro partido, que sumen para Cristina”, comentó.

Además el dirigente sostuvo que “es raro que a esta altura no estén todos los resultados” y habló de una “manipulación de datos de parte del gobierno nacional”. “Si esto pasaba con nosotros era un escándalo internacional. Pero que hoy no se sepa cómo terminamos la elección es también un escándalo”, remarcó.

De todas formas, Fernández también hizo un análisis político de los números e indicó que “Cambiemos sacó un porcentaje importante”, aunque agregó que “si sumás los votos de Massa, de Randazzo y de Cristina se llega al 54 por ciento”. “Esos son los votos nacionales y populares que en su momento representó Cristina y que hoy representan los tres”, dijo.

“Crecimiento”

Por su lado, Francisco “Pepe” Font, titular del comité local de la UCR, comentó: “Si me basara en las primeras encuestas, de hace un mes, diría que el hecho de que Cambiemos haya sacado un empate es muy bueno, porque se hablaba que Bulrich estaba abajo. Pero en la última semana la gobernadora salió a hacer campaña y a responder algunas críticas con solvencia, y eso sirvió”.

En cuanto al escenario que quedó configurado, Font dijo que “hoy en la provincia hay un crecimiento de Cambiemos”. “El peronista va a seguir votando al peronismo, pero hay gente independiente que votó a Massa y a Randazzo que va a venir a Cambiemos, y con eso tenemos grandes posibilidades de crecer 6 o 7 puntos”, subrayó.

“Ganar en octubre”

Mientras que el referente del PRO Carlos Bilbao aseguró: “La realidad es que según lo que había en las encuestas propias se sabía que íbamos a estar más cerca, pero las encuestas generales planteaban que Unidad Ciudadana ganaba por más, y el competidor de ellos era lo mejor que tenían, mientras que en cuanto a nosotros, lo mejor no podía presentarse porque es la gobernadora, y su reemplazo es muy capaz, pero no era lo mejor, de modo que para nosotros fue una muy buena campaña”.

De todas formas, el dirigente dijo que “estamos hablando de algo anecdótico porque son las PASO y la verdad se verá en octubre”. “Más allá de lo que digan los números, quedamos mejor y los ganadores terminamos siendo nosotros porque la expectativa era otra. Ellos tenían a su número 1, la ex presidenta, y todos los laureles del kirchnerismo, y nosotros íbamos con alguien importante pero con otro nivel de exposición, y estamos confiados en ganar en octubre, donde me parece que vamos a hacer una mejor elección”, marcó, añadiendo que para él tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos van a sumar votos en las generales.

Análisis del

plano local

En cuanto a las lecturas de las elecciones a nivel local, Diego Fernández marcó que el resultado de la lista 2 de Unidad Ciudadana, con Mónica Estévez a la cabeza, “fue excelente”.

“Estábamos convencidos de que Mónica y Martín (Sotullo) iban a sacar esa diferencia. Trabajamos fuerte y se ven los resultados”, dijo Fernández, anunciando que ya se comunicó con integrantes de la lista 4, ante quienes se impusieron en las internas, para felicitarlos por su buena campaña y empezar a hablar de octubre, habiendo logrado la lista de Lucas Ustarroz el piso para sumarse a la nómina ganadora aparentemente con el método de 4 por 1.

Campaña

En tanto, Francisco Font comentó que en Cambiemos durante la campaña “se atendieron cuestiones de gestión y angustias por el tema ‘inundaciones’ y no se pudo hacer campaña con una aparición más nítida como hizo Vidal en la provincia”, y añadió que a nivel distrital “hay una luz de alarma por los votos que se cosecharon en 30 de Agosto”. “Siempre le costó a la UCR, pero en esta oportunidad nos penalizaron demasiado y hay que rever eso en estos días, hay que corregir algunas debilidades y una de ellas es 30 de Agosto”, comentó, y a la vez sostuvo que en Beruti y Trenque Lauquen “se anduvo bien”.

Más votos

Mientras que Carlos Bilbao comentó que en el plano distrital vio “muchos cortes de boleta”. Y agregó que “hubo votantes de Cambiemos que participaron en la interna de 1País”, confiando en que su fuerza en octubre obtendrá más votos.

Números en la zona

Hasta el momento, los números que dejó la votación en la región, según el sitio oficial municipales2017.gba.gob.ar, son los siguientes.

En Trenque Lauquen, con el 98,31% de as mesas escrutadas, Cambiemos sumó el 37% (9.917 votos), Unidad Ciudadana el 27,25% sumando los 4.422 votos de la lista 2 y los 2.882 de la lista 4, 1País obtuvo el 24,29% con 3.260 sufragios de Nace un País y 3.251 de Un País Unido, el Frente Justicialista llegó al 3,18%, el FIT al 1,32% y Creo al 0,38.

En Villegas Cambiemos sumó el 39,49% con 7.137 votos, 1País sumó el 28,82% (5.208), Unidad Ciudadana el 14,30% y las dos listas del Frente Justicialista llegaron al 9,33%.

Por el lado de Pehuajó, con el 97% de las mesas, Cambiemos sumó el 38,81% con 5.246 votos de la lista roja y 4.480 de la amarilla, Unidad Ciudadana cosechó el 33,19% de los sufragios con 8.319, 1Páís el 15,59% sumando dos listas, el Frente Justicialista el 2,54% y el FIT el 1,52%.

Mientras que en Rivadavia Cambiemos llegó al 40,43% con 4.222 votos, 1País sumó el 31,16% con 3.254, Unidad Ciudadana se quedó con el 13, 47% y el Frente Justicialista con el 6,37%.

La Sexta

En el ámbito de la Sexta Sección Electoral, en Daireaux, Cambiemos logró el 43,37% (4.730 votos), Unidad Ciudadana el 36,67% (3.999), 1País el 12,59% y el Frente Justicialista el 1,80%.

En Guaminí, Cambiemos sumó con sus dos líneas el 41,33% (3.041 votos), y en la interna la lista amarilla se impuso 1.619 a 1.422 votos sobre la lista roja; mientras que Unidad Ciudadana llegó al 31,36% con 2.307 votos, 1País llegó al 11,12%, la Unión Vecinal al 7,41% y el Frente Justicialista al 1,45%.

Por el lado de Pellegrini, Cambiemos obtuvo 2.049 votos (el 53,68%), 1País llegó al 21,22% con 810 votos, Unidad Ciudadana logró el 10,64% y el Frente Justicialista el 4,79%.

En Salliqueló, Cambiemos ganó con el 34,63% (2.005 votos), luego quedó la Unión Vecinal con el 30,06% (1.740 sufragios), Unidad Ciudadana sumó el 22,92%, 1País el 4,91% y el Frente Justicialista el 2,94%.

Y Tres Lomas, con el 95,24% de las mesas escrutadas, dejó un triunfo de Unidad Ciudadana con el 45,96% (2.153 votos), quedando Cambiemos segundo con el 34,16% (1.600) y 1País tercero con el 9,59%.