Miguel Fernández: “No estoy de acuerdo con los argumentos”

Luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Figal, y los concejales Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón decidieran romper con el bloque oficialista y armar su propia bancada, a la que denominaron Cambiemos+, distintas voces se refirieron al tema, encontrándose críticas, justificaciones y diversos análisis, sumándose la palabra del intendente Miguel Fernández, quien le dijo a La Opinión que venía hablando del tema con Figal, con quien había quedado para seguir conversando, pero tras una confirmación por parte de Paso este martes lo sorprendieron algunas de las manifestaciones que se reflejaron en el comunicado que publicó este medio ayer, en el cual se daban algunas justificaciones en torno a la resonante decisión.

Respecto a su lectura personal de la situación, Fernández opinó que la misma se pudo haber desatado porque “Claudio (Figal) puede estar buscando un posicionamiento político que quizás la presidencia del Concejo Deliberante no le da”. Aunque agregó que los motivos de este accionar y las aspiraciones a futuro es mejor que las explique el propio Figal.

Mayoría

En cuanto a la pérdida de la mayoría absoluta con que contaba el bloque oficialista, el jefe comunal manifestó: “Nunca me desvivió tener mayoría absoluta en el Concejo. Pero más allá de eso, más que las palabras me importan los hechos y habrá que ver con el tiempo cuáles son las actitudes que se tomarán dentro del HCD para tener un panorama de cómo quedará la situación”.

Explicaciones

Además Fernández se refirió a las explicaciones que se vieron reflejadas ayer en La Opinión a partir de un comunicado de Cambiemos+ que llegó a esta Redacción, y sostuvo: “No estoy de acuerdo con los argumentos. No miramos de la misma manera. Hay muchas obras que hicimos, en la Ampliación Urbana, de cloacas, de asfalto y muchas más que hace mucho tiempo no se hacían en Trenque Lauquen. Tampoco coincido en eso de que no escuchamos a la gente. Me he reunido con una gran cantidad de personas e instituciones, al punto que el año pasado tuve más de mil audiencias en mi despacho”.

En tanto, el intendente destacó como tres pilares fundamentales en su gestión tener “paciencia, prudencia a la hora de hacer ciertas declaraciones y perseverancia para afrontar los varios conflictos que se dieron como inundaciones, la rotura de las compuertas en Cuero de Zorro y caminos cortados”. “Esto es un desafío más para la gestión pero no puedo perder el foco. Si pierdo energía en esta cuestión pierdo terreno en la misión macro, que es la gestión”, aseguró.

Candidato

Por otro lado, Fernández reafirmó recientes declaraciones públicas sobre sus intenciones de ser candidato a la reelección para la intendencia en 2019 y añadió: “Si Claudio va a ser competidor en una interna directa, indirecta o por afuera, no lo sé. Yo voy a seguir con mi grupo”.

Y con todo esto marcó estar convencido de que quienes forman parte de su gobierno y pertenecen al “ala de Claudio” no van a hacer que se modifique para nada la gestión.