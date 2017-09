Miguel Fernández: “En principio no es viable”

El intendente municipal, Miguel Fernández, admitió ayer que la ordenanza que reglamenta los tiempos de espera y las formas de atención al público en bancos y grandes establecimientos comerciales “en principio no es viable” y dijo que es “muy probable que la vete”.

El jefe comunal se tomará el fin de semana para analizar la normativa en profundidad de tal forma de tomar una decisión que se base en “argumentos legales” aunque dejó entrever que acompañará la decisión de su bloque, Cambiemos, que no apoyó la ordenanza que salió aprobada por mayoría.

“Es muy probable que vete la ordenanza, ayer tomé conocimiento de la misma y la voy estudiar en profundidad el fin de semana porque hay algunas cuestiones que parecen no ser de competencia municipal”, dijo ayer Fernández.

Asimismo recalcó que “de una primera lectura surge que no es viable, así que entre lunes y martes tomaré la decisión y en caso de vetarla acompañaré dicho veto con el correspondiente argumento desde el punto de vista jurídico, aunque en principio mi opinión es coincidente con el del bloque de Cambiemos”.

“Comparto la preocupación en cuanto a la necesidad de acortar los tiempos de espera y que la atención sea la adecuada estamos trabajando en eso, incluso el Banco Provincia va a hacer una ampliación grande, aunque la ordenanza no está dirigida solo a este banco, sino al resto y también a otros lugares públicos”, señaló Fernández.

n Respuestas

Sobre las respuestas a la problemática apuntó “a optimizar los sistemas administrativos además de las obras que están encarando las entidades crediticias, y el municipio está colaborando con la instalación del Provincia Net, por ejemplo, e incluso se puede analizar la posibilidad de instalar algún otro punto de cobranza en otro lugar estratégico para que no todo esté concentrado en el centro de la ciudad como está en la actualidad, porque al tiempo de espera en los bancos se suma el tiempo que demanda acceder a estos lugares”.

Apuntó también a la difusión de la banca electrónica como una alternativa válida, y agregó: “No creo que esto se pueda solucionar con una cuestión punitiva, vamos a estudiar la ordenanza y dar los fundamentos la semana próxima”.