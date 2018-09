Miguel Fernández: “El desarrollo de un país va de la mano de la Educación”

Encabezó el acto el intendente municipal, Miguel Fernández; concejales; consejeros escolares; inspectoras de Nivel Primario, María del Carmen Affricani y Andrea Lasa; la inspectora de Educación Artística, Fernanda González; autoridades de instituciones; comunidad educativa y vecinos en general.

En su discurso, el intendente Fernández realizó un repaso interpretativo biográfico de Domingo Faustino Sarmiento. “La imagen que yo tengo es la de un tipo apasionado, que no tenía buen carácter, de hecho Paul Groussac dijo que era un cabrón egocéntrico. Tenía ideas firmes, convicciones y era un apasionado por el país y sus ideas”.

Recordó que a lo largo de la historia se fue peleando con las personalidades destacadas del país de esa época como (Facundo) Quiroga, (Juan Manuel) Rosas, (Justo José) Urquiza y (Juan Bautista) Alberdi. También destacó las múltiples facetas, fue docente, político y militar.

Fernández resaltó el paso de Sarmiento por la política: “Fue gobernador de San Juan, senador de la Nación y presidente de la Argentina, también fue director de Educación en el gobierno de (Bartolomé) Mitre. Siempre con una idea fija de desarrollar el país. Hizo el primer censo, extendió las redes de ferrocarriles, puso a funcionar el telégrafo, puso a funcionar el primer Museo de Ciencias Naturales, creó el Colegio Militar y la Escuela Naval. Fue un tipo que vivió pensando y luchando por sus ideas. Exiliado, fue a viajar por el mundo a ver de qué se trataba el tema de la educación y trajo ideas nuevas”.

En ese sentido destacó la llegada de las maestras de EE.UU. “No había Ley de Género pero trajo 61 maestras y 4 maestros. Muchos se volvieron, pero muchos también se quedaron con esta idea de desarrollar la Educación Pública. Él decía que había que generar los recursos económicos para fomentar y desarrollar la educación pública y lo llevó adelante”, agregó.

El Jefe Comunal sostuvo: “Qué bueno que sería que nos contagiemos de esa pasión, con los ideales de Sarmiento. El desarrollo del país va de la mano de la educación y para que haya educación hacen falta tres cosas: una decisión política de educar al pueblo, alumnos y docentes. Docentes con esa rebeldía y pasión de enseñar como Sarmiento”.

Se refirió al difícil trabajo docente y al esfuerzo de educar los hijos de la sociedad.

“Hay que apoyar la educación y no desde la idea retórica, sino desde el hecho concreto de ejercer todos los días esta noble tarea. Agradezco la enorme cantidad de docentes que no bajan los brazos y educan nuestra sociedad. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, no deleguemos en la escuela lo que nosotros no hacemos en nuestra casa. Como esos grandes próceres que tuvimos tengamos esa templanza para seguir construyendo el país que ellos soñaron. Lo vamos a lograr, más tarde o más temprano. Pero lo vamos a lograr”.

PUEBLO LIBRE

Previamente la directora de la EP nº 45, Silvina Toselli, también hizo uso de la palabra. “Encontrarnos en este contexto para conmemorar a un argentino promotor de la educación como Domingo Sarmiento, resulta un momento emotivo para quienes compartimos la tarea de enseñar”, dijo.

Luego de repasar parte de la biografía de Sarmiento, señaló que “nos dejó como legado la continuidad de transformar nuestras vidas a través del conocimiento, el compromiso, el esfuerzo y la superación personal. Su valoración e insistencia en transformar un país a través de la educación es un pensamiento que debemos profundizar entre todos como sociedad. La escuela brinda un espacio de derecho ineludible para formar comunidades de aprendizajes significativos para el futuro de nuestros alumnos, en un marco de respeto, igualdad, consenso, pensamiento crítico como también trabajo y esfuerzo compartido”.

Por su parte, la Directora de la Unidad Académica, Luchina Ortolani, recordó una frase de (Immanuel) Kant que le mencionó su padre: “Un pueblo libre es un pueblo educado” y señaló que “necesitamos educadores que despierten esa capacidad en los alumnos de ir a buscar más de lo que saben, seguir avanzando y seguir creciendo. Necesitamos gobernantes educados y un pueblo educado”.

RECONOCIMIENTO

Durante el acto se entregaron reconocimientos a docentes jubilados en el primer semestre de 2018, por su desempeño, su labor y compromiso con las instituciones en las cuales prestaron servicio. Ellos fueron: Norma Arroyo, Marilina Balduzzi, Oscar Bernal, Gladis Beatriz Boedo, María Laura Bonacorsi, María Inés Bonetti, Graciela Cadedu, Alejandra Elena Camilletti, Silvina Cardelli, Norma Ester Cardossi, Adriana Antonia Castro, María Elena Cobo, Adrián Conde, Alicia Corredera, Andrea De Lucas, M. Matilde De San Benito, Marta Fernández, Sandra Patricia Fioramonti, Jorge Luis Fleite, Claudio Orlando Flores, Roxana Giménez, Sandra Gorjon, Fátima Hausaman, Silvia Kobert, Liliana Elena Leal, Nancy Noemí Leonhardt, Nancy Teresa Lujan, Sandra Edith Lujan, Elsa Noemí Machicote, Alicia Mansilla, Alicia Ester Márquez,

Elizabeth Martínez, Alejandra Mina, Alberto Aníbal Miranda, María Paula Mora, José Omar Navarro, Miriam Noemí Portela,

María Virginia Rabassa, Iris Rebechi, Silvia Recaulat, Andrea Ressia, Miriam Edith Ricuzzi, Beatriz Romillo, Lucía Rubio,

Alfredo Obdulio Sánchez, Estela Santirum y María Beatriz Toselli,

CORO Y UKELELE

El momento emotivo estuvo a cargo de los alumnos de segundo año de la EP n°45 acompañados por el docente Raúl Mansilla, conjuntamente con la Escuela de Música Municipal, en el marco de un proyecto de articulación entre las instituciones.

La Escuela de Música aportó el Coro de Niños dirigido por Evangelina Corredera y el Ensamble de Ukeleles dirigido por Maximiliano Perazzo y Gabriel Mansilla, en piano, quienes representaron el trabajo áulico con la integración de diversos contenidos.