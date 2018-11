Miguel Etchevehere destacó el “motor” que significa el campo para el país

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, pasó por Trenque Lauquen días pasados, en el marco de la visita del Presidente de la Nación. Aquí mantuvo una agenda importante de reuniones con dirigentes del campo. Para repasar parte de lo que pasó y lo que se viene, atiende el teléfono para hablar con La Opinión, camino al aeropuerto donde abordará un avión que lo llevará a China.

Qué va a hacer a Oriente. Acompaña a una comitiva de 80 empresarios que venden alimentos en ese país y mantendrá reuniones bilaterales “para la Argentina es un socio estratégico, es un destino de agenda permanente”.

Cuando se le pregunta por la agenda de trabajo en Trenque Lauquen, responde que es una “constante estar cerca de los productores. Las Mesas de Competitividad sirven para escuchar las necesidades, reunimos a todos los funcionarios que tenemos la atribución de solucionar los problemas y entre reunión y reunión se avanza, hemos mejorado muchas cosas porque se reabrieron mercados para la carne argentina que se habían cerrado por las malas políticas del gobierno anterior, esto abre más frigoríficos y genera empleo”.

Las dos mesas que se hicieron en Trenque Lauquen “fueron muy importantes porque también hablamos de agricultura y de las obras hidráulicas. Estamos rindiendo cuentas de los trabajos que hacemos para mitigar los efectos de las inundaciones. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay obras por 1200 millones de dólares con recursos nacionales y provinciales”.

Como si esto fuera poco el propio Presidente de la Nación encabezó las mesas en Trenque Lauquen “es inédito que un presidente se siente a trabajar cada dos meses con los mismos productores y sea uno más de los que empuja para que las cosas se solucionen, eso lo ve la producción, ve en vivo y en directo que hay preocupación por el tema”.

n Año difícil

Para el Secretario de Agroindustria de la Nación el año que se va fue difícil “tuvimos que tomar decisiones que no hubiésemos querido como las retenciones, no es un buen impuesto, somos conscientes pero no hubo alternativa porque el país necesita el financiamiento para poder llegar al déficit cero y estamos en camino de eso de la mano del presupuesto que ya tiene media sanción”.

El objetivo dijo Etchevehere es bajar la tasa de interés y la inflación. “Mientras ello sucede seguimos trabajando con los productores en las mesas de competitividad para dar previsibilidad pase lo que pase con el precio y con el clima”.

El campo “sigue siendo uno de los principales motores de la economía y valoramos mucho lo que invierte y hace, y sabemos que gracias al campo Argentina obtiene ingresos que nos permiten salir adelante, es un orgullo estar en un área del gobierno que rige este sector y nuestra tarea es lograr que se desarrolle este potencial”, concluyó.

Precio futuro de la leche

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, dijo en la entrevista con La Opinión que la lechería cambiará para bien, “durante muchas décadas se le hizo mal a la lechería, se llegaba tarde y mal. Vamos a apuntar la lechería a la exportación para mejorarle el precio a los productores y las exportaciones ya aumentaron”.

También dijo que el Ministerio tiene “una herramienta que nos da un seguimiento del precio en todo el país y vemos que hay usinas que ya están pagando el precio que los productores necesitan. Por eso tenemos que dar herramientas ahora para pasar la coyuntura porque la devaluación impactó en los costos y la recuperación del precio de leche es más lento”.

Sin embargo, “estamos a días de poder lograr un mercado de la leche a futuro, que será único en el mundo y eso ayudará a que los productores sepan cuánto valdrá el producto en los próximos meses de la misma manera que ocurre con los granos, eso le da previsibilidad al productor y a la industria. En estos días se hará el anuncio”, dijo.