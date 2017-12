“Miércoles de tango” al aire libre durante los meses de verano

Una interesante propuesta cultural se llevará a cabo durante los meses de verano en Trenque Lauquen organizada a través del proyecto “Luna y Misterio” que desarrollan en la ciudad los artistas trenquelauquenses Hugo Altamiranda y Marcela Demaría. Se trata de diferentes encuentros que tendrán como meta la difusión de distintos tipos de expresiones enmarcadas en la música ciudadana. Si bien aún no está definido el lugar, se sabe que la idea es que se desarrollen al aire libre los días miércoles de 20 a 21.30.

n Espacio abierto

En este marco, Hugo Altamiranda explicó que “durante el mes de enero y febrero todos los miércoles desde las 20 a las 21.30 nos vamos a juntar a compartir un momento de tango, vamos a instalar un sonido pequeño para escuchar unos tangos, el que quiere bailar puede hacerlo, el que quiere animarse a cantar también puede hacerlo, o quien quiere tocar algún instrumento, todos van a ser bienvenidos. También quien quiere ir a contar alguna historia particular sobre el tango, recitar algún poema o leer algunos textos propios o de autores relacionados con la música ciudadana se puede acercar”.

El artista comentó que “el espacio va a estar abierto, no tiene ningún costo y la idea es que sea una herramienta de difusión para la cultura que estamos manteniendo desde hace tiempo todos los que estamos involucrados en el tango, que nos gusta tanto y que queremos que cada vez se expanda más. Nos parecía desde este espacio que podíamos llegar a otra gente”, dijo el bailarín quien además agregó que “el que quiera puede llevar un panfleto para difundir las actividades que realiza tanto de música como de baile, el espacio va a estar abierto para que todos lo usemos. También, aquellos que se quieran exponer fotografías o cualquier tipo de arte vinculado al tango podrán hacerlo”, adelantó antes de señalar que “de la única manera que se podrá suspender es por lluvia”.

n Práctica

Como ya se señaló, para lo que serán estos encuentros al aire libre durante enero y febrero aún no hay un lugar definido y el mismo se anunciará oportunamente. No obstante, sí puede confirmarse que para el 13 enero se desarrollará una práctica de milonga en la sede de Buenas Noches Tango que será abierta a la comunidad y que tendrá un costo de sólo $100 la entrada. Altamiranda explicó en este punto: “Será una clase abierta para quien no sabe bailar y también para aquellos que ya cuentan con una idea al respecto. Quien quiera hacer preguntas podrá hacerlo. Será una práctica que va a durar alrededor de tres horas y, ya sobre el final, se abrirá la pista para que todo el que quiera pueda bailar”.

La invitación está realizada, sólo basta animarse a salir a la pista para disfrutar de un sano contacto con la danza-tango.