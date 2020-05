Mientras se suma un caso positivo en 9 de Julio, en otros puntos habilitan reuniones familiares, actividades en templos y nuevas prácticas deportivas

Una de las novedades de las últimas jornadas en el marco de la pandemia de Covid-19 es que este domingo a las 19.30 en el Salón de las Américas del Palacio Municipal de Nueve de Julio, el intendente Mariano Barroso y el Comité de Crisis en Salud del mencionado municipio informaron de un nuevo caso de coronavirus en ese distrito.

Según el diario El 9 de Julio, un niño de cinco años contrajo la enfermedad, y lo más importante es que se encuentra bien de salud. En tanto el nexo epidemiológico es el viaje que hizo un familiar del niño (una señora que vive en el Gran Buenos Aires) a la marcada ciudad según el citado medio.

El intendente Barroso señaló: “Lamentablemente la buena noticia que teníamos un día atrás, sin casos positivos en la ciudad, duró muy poco; ya que lamentablemente tenemos un nuevo caso positivo de coronavirus, el que fue atendido en el Hospital Julio De Vedia”.

“Se trata de un pequeño de 5 años de edad, que presentó fiebre, se le hizo el hisopado y lamentablemente el resultado fue positivo”, completó Barroso, instando a la comunidad a tomar conciencia de que continuamos en cuarentena y remarcando entre otras cosas que “el AMBA, como todos sabemos, es una región de riesgo”.

Asimismo, se señaló que por el momento el del niño es el único caso registrado como positivo en la familia, compuesta por seis personas, y que el chico “se encuentra en buen estado general, se le realizaron radiografías y muestras de laboratorio que no han mostrado ninguna alteración, no obstante que se decidió realizarle el hisopado, continuándose con el tratamiento y seguimiento de manera domiciliaria”, tal lo marcó El 9 de Julio.

Flexibilización

Por otro lado, en el otro extremo de esta historia pero siempre en esta zona del territorio bonaerense, algunos municipios en los que no se han registrado casos de coronavirus o se han contabilizado muy pocos y esos pacientes ya están recuperados, habilitaron algunas actividades sociales y recreativas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Así los municipios de Coronel Suárez y Guaminí decidieron permitir la realización de reuniones familiares de hasta diez personas, durante los fines de semana. Tal como publicó el sitio web de LU24, se trata de los primeros distritos en tomar este tipo de medidas, para dejar que se produzcan encuentros entre personas que no conviven en los mismos hogares.

Cabe destacar que en ninguno de los municipios se detectaron casos de infectados por coronavirus. Y en el caso de Guaminí, los encuentros familiares se habilitaron desde este domingo, de 10 a 18, solamente los domingos y en viviendas particulares, no en espacios públicos, rigiendo la medida solamente para vecinos de ese distrito y recomendándose no compartir mate ni utensilios, saludarse con el codo y tomar precauciones en caso de estornudar, además de alentarse la continuidad del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas.

En tanto, en el distrito costero de Necochea, finalmente, el intendente Arturo Rojas, firmó un decreto por el que habilitó la práctica de deportes acuáticos durante el fin de semana largo que pasó, entre las 9 y las 16.

A su vez el Gobierno nacional autorizó este lunes nuevas actividades productivas en nueve distritos de la provincia de Buenos Aires. Así en Cañuelas, por ejemplo, se reactiva la fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco y las empresas de electrónica y electrodomésticos, mientras que en General Las Heras quedó habilitada la producción de equipos de transporte.

En Hurlingham se permite a partir de ahora la actividad metalúrgica, al tiempo que en Tigre están autorizadas las industrias del plástico y las autopartes, y en Malvinas Argentinas solamente la provisión de piezas de autopartes para reposición. En San Miguel vuelven a abrir las industrias del calzado y textil. Y en Lanús regresan al trabajo las compañías automotrices y de autopartes; de electrónica y electrodomésticos; de indumentaria; los productos del tabaco; la metalurgia, maquinaria y equipos; el calzado; la gráfica, ediciones e impresiones; la industria de la madera y muebles; de juguetes; de cementos; los productos textiles; las manufacturas de cuero; los neumáticos; bicicletas y motos; de química y petroquímica; de celulosa y papel; de plásticos y subproductos, y de cerámicos.

Por último, en Berazateguí y Tres de Febrero retoman la actividad la metalurgia, maquinaria y equipos, pero en el primero de estos distritos también se permite la reapertura de los productos del tabaco, mientras que en el segundo se suman plásticos y subproductos.

Deportes y templos

En tanto, este lunes el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, anunció la ampliación de las actividades deportivas permitidas, las cuales podrán ser realizadas en formato de clase y cumpliendo su correspondiente protocolo.

Así se habló de entrenamiento funcional, por el cual se permitirán en el vecino distrito las clases de lunes a sábados de 8 a 18 al aire libre en el Parque Municipal; tenis y pádel, que podrán realizarse de lunes a sábados de 8 a 18 exclusivamente en canchas abiertas y al aire libre, quedando prohibido el uso de canchas indoor; equitación, por la que se permitirán las clases de lunes a sábado de 8 a 18, siendo posible su realización únicamente en la Escuela de Equitación del Club Barrio Norte; y golf, cuyas clases se permitirán de lunes a sábado de 8 a 18 en el sector acondicionado para tal fin en el Namuncurá Polo Golf Club.

En cuanto a las actividades recreativas ya habilitadas, el jefe comunal comunicó la nueva posibilidad de circulación de bicicletas en el Vivero Municipal, teniendo un circuito especial definido para hacerlo.

Respecto a las actividades comerciales, se habilitó la actividad de administración de instituciones privadas de educación, asociaciones civiles, deportivas y culturales, únicamente para el cobro y realización de gestiones administrativas. Además, se extendió el horario de apertura de los comercios no esenciales, pudiendo abrir los sábados de 8 a 12.

Por otra parte, se informó la apertura de templos de lunes a viernes de 8 a 18, y los sábados de 8 a 12, a los que se podrá concurrir solo para rezos individuales, confesiones o asistencia espiritual. A la vez que también se extenderá el horario de visita del cementerio, pudiendo asistirse durante la semana.

En tanto, Reynoso adelantó también que ya se solicitó al gobierno provincial la posibilidad de realizar reuniones familiares reducidas, marcando que la contención emocional también resulta fundamental para la salud de los vecinos.

Finalmente, el intendente resaltó la importancia de la responsabilidad individual ante esta emergencia, como ciudadanos, ya no solo como habitantes de Rivadavia. “La flexibilización de las actividades seguirá dependiendo de la capacidad que tengamos como sociedad de mantener las medidas de prevención y el distanciamiento requerido”, concluyó.