“Mi hijo salió de casa con 22 años y hoy lo dejé en un cajón”

Más de 150 vecinos participaron ayer de la movilización en reclamo de justicia por Gastón Ezequiel Galeano (22), quien falleció el pasado miércoles en el hospital Pedro T. Orellana luego de luchar durante 12 días por su vida. Cabe recordar que Gastón fue atropellado por una camioneta cuando circulaba en moto por el acceso Padre Dutra de Treinta de Agosto.

La manifestación que tuvo epicentro en plaza San Martín, estuvo encabezada por Fabián Galeano y Mónica Martínez, padres de Gastón quienes viajaron a nuestra ciudad minutos después de participar del sepelio de su hijo. Acompañados por un importante número de vecinos de Treinta de Agosto a los que se sumaron muchos trenquelauquenses, los manifestantes marcharon alrededor de la plaza y luego se dirigieron a Fiscalía donde fueron atendidos por el fiscal subrogante Manuel Iglesias ya que el encargado de la causa, Dr. Walter Vicente se encuentra de vacaciones.

n Por justicia

Visiblemente golpeado Fabián Galeano, padre de Gastón habló con la prensa sobre el duro momento por el cual atraviesa toda la familia: “Llegamos hace un instante después de darle sepultura a nuestro hijo. Y nos acercamos a la manifestación. No queríamos estar afuera de esto porque estamos pidiendo justicia por mi hijo. Alguien tiene que saber quién atropello a mi hijo que estuvo 12 días en el hospital en terapia, sufrió hasta que su corazón no aguantó más y partió”.

Por otra parte indicó que “lo único que estamos haciendo es pedir justicia, no estoy en la plaza porque vengo a caminar, vine a pedir justicia por mi hijo. No quiero que esto sea otro hecho que queda impune. Hay alguien que lo está encubriendo”.

N Dolor

Mientras que Mónica Martínez, madre de Gastón no pudo ocultar su dolor y con la voz entrecortada por el llanto expresó: “Mi hijo salió de mi casa con 22 años y hoy lo dejé en un cajón a oscuras. Quiero ver la causa quiero ver que dijeron los testigos desde el principio, porque no lo sé. Pero quiero saberlo. Soy la mamá”.

Además se refirió al responsable del accidente, el conductor de la Ford Ranger que tras el hecho está siendo buscado por toda la región: “Que se entregue y pague por lo que hizo. Mirá como está mi hijo. Él está vivo y mi hijo en un cajón. Que se entregue y que la justicia se haga cargo que es lo que tiene que hacer. Es un cobarde que dejó tirado a Gastón, eso no se hace.”

Familiares y amigos de Gastón también se dirigieron al público tras lo cual los manifestantes acompañaron a Fabián y Mónica hasta la sede de Fiscalía donde fueron atendidos por el Dr. Manuel Iglesias.