“Mi fortaleza está en la justicia”

En la madrugada del pasado domingo 22 una puñalada que se hundió en su corazón acabó con la vida de Marcos Morel. Fue cerca de la esquina de 12 de abril y Manazzi cuando un grupo de adolescentes, dos jinetes y dos o tres en bicicleta (todos de entre 15 y 17 años) lo hostigaron cuando salía de un kiosco.

Se alejaron, volvieron. Uno se bajó del caballo y le clavó un cuchillo en el pecho. Marcos caminó unos metros se desplomó. Un vecino lo llevó al hospital pero cuando lo ingresaron a la Guardia ya estaba muerto.

Muy pronto la Policía estableció la identidad del homicida y lo buscaron todo el día. Allanaron la casa donde vive con sus padres pero no estaba. Al atardecer de ese mismo domingo el abogado Gastón Fernández Carena presentó un pedido de eximición de prisión en el Juzgado de Garantías del joven comprometiéndose a llevar al imputado, un chico de 17 años, ante el fiscal Leandro Cortellezzi. La jueza Ana Bajlec había denegado la solicitud, pero esta resolución fue apelada ante la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial Trenque Lauquen que están vigentes los plazos legales- aún no se ha expedido.

Así las cosas el acusado compareció ante Cortellezzi, declaró y se habría mostrado arrepentido. Pero al no estar firme la denegatoria de eximición, quedó en libertad.

La voz del padre

Néstor Enrique Morel, a quien todos llaman Tito, conoce muy bien a quien mató a su hijo “… hasta hemos estado juntos en algún asado”.

Divide las aguas “… no todos son iguales en esa familia” aclara aludiendo a la estigmatización del apellido que se escucha por estas horas “… algunos los mencionan como bravos o cuchilleros. Yo digo sólo que son cobardes; pero hay gente de bien entre ellos, como un muchacho que está vinculado a mi familia y hoy tiene vergüenza de venir a casa por la carga el apellido”.

Dijo no entender “…a los abogados que defienden a los asesinos, ellos que han jurado defender la verdad. Nosotros no buscamos ninguno (abogado). Nos apoyamos en el fiscal (Cortellezzi), mi fortaleza está en la justicia, me voy a manejar con la verdad”.

Mi mano derecha

Para Tito, Marcos que era el quinto de siete hijos, “… fue mi mano derecha; compartíamos el trabajo y el amor por los caballos… fuimos al cementerio a dejarle flores, estuvimos en la misa del sábado, estamos destrozados.”

Morel es austero en sus expresiones, pero su dolor, el de su mujer, el de toda la familia, chorrea de sus palabras serenas. “La nena (la hijita de Marcos, de nombre Morena que

tiene menos de dos años) no sabe lo que pasa, no entiende lógicamente este horror, sólo pide por el papá…”

Al finalizar el diálogo con La Opinión, Morel insiste con su pedido los vecinos: que los acompañen a la marcha del sábado. Para pedir justicia