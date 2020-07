“Metegol humano”: La experiencia contada desde adentro por un joven de la ciudad

En Tucumán y Rosario, el Fútbol 5 ha vuelto al ruedo bajo la modalidad “metegol humano” donde diez jugadores disputan el partido en canchas divididas por sectores. Fue Rosario la que primero lo puso en práctica y ahora, esta semana, se sumó Tucumán. La Opinión dialogó con un joven trenquelauquense radicado en Rosario desde hace ya varios años. Se trata del periodista Cipriano Lamaisón, amante del fútbol y habitúe de las canchitas y el clásico “fulbito con amigos”. Lamaisón contó cómo es la experiencia de ser parte de este “metegol humano”, los alcances y cumplimiento del protocolo.

Esta semana fue otra provincia más la que se sumó al “metegol humano” ya que las autoridades de Tucumán autorizaron desde el lunes la práctica de Fútbol 5 en la provincia, aunque bajo una modalidad especial que garantiza el distanciamiento social entre todos los jugadores.

De esta manera, las canchas volverán a recibir a los amantes de este deporte después de más de 100 días de parálisis por la pandemia de coronavirus, aunque el formato tendrá algunas modificaciones para que se puedan respetar las medidas sanitarias establecidas por los protocolos.

El denominado “metegol humano”, un modelo de competencia que se desarrolla en Brasil y fue replicado en algunas ciudades argentinas, como Rosario, entró en vigencia desde esta semana en Tucumán, como parte de la flexibilización de las actividades impulsada por la administración del gobernador Juan Manzur.

Álvaro Valladares, uno de los empresarios que llevó adelante las gestiones ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) local, aseguró que se trata de un “fútbol cuidado”, con el menor de los contactos posibles y evitando las aglomeraciones, y se mostró convencido de que los deportistas “se adaptarán rápido a los cambios”.

El documento, que fue publicado durante la tarde del lunes y lleva la firma del ministro de Seguridad y secretario del COE, Claudio Maley, detalla el protocolo que debe ser respetado para que la pelota vuelva a rodar, teniendo en cuenta las limitaciones por la etapa de distanciamiento por la que atraviesa la provincia.

Volver a la canchita

Desde Rosario, Cipriano Lamaisón contó cómo es entrar a una cancha y jugar el fútbol 5 con la modalidad de “metegol humano”. No dudó en afirmar que detrás de todo protocolo puede haber fallas pero que siempre se intenta contar con la buena fe de los jugadores. Apasionado del fútbol y del clásico partido entre amigos fue de los primeros en probar el “metegol humano”. De esta manera lo describe: “Cuando llegamos al predio nos reciben y nos ponen alcohol en gel en las manos y recién ahí entramos directamente a la cancha. Los vestuarios no están habilitados. Y una vez dentro de la cancha cada uno ocupa su espacio. La cancha está dividida en diez rectángulos, con una línea vertical que cruza toda la cancha de arco a arco y otras horizontales tipo cancha de rugby. Uno solo puede jugar dentro de ese rectángulo aunque puede cambiarse de posición con otro compañero. Es más que nada para volver a estar en una cancha, patear una pelota, no perder la ductilidad del pase. Es decir, uno no corre casi nada, porque no se puede ir de su rectángulo, sólo te movés de más cuando te dan un mal pase y el adversario cuando te marca lo hace de lejos, es decir, intenta bloquear el remate”.

Pero en el mismo protocolo puede haber fallas: “Para los propietarios de los predios se les hace muy difícil poder controlar que se cumpla. Donde voy a jugar yo tienen varias canchas y es difícil tener tanta gente para que esté controlando, por lo que por momentos el partido se vuelve un partido normal, aunque, si uno quiere, se puede jugar bien cumpliendo con todas las normas. Creo que el objetivo de esto es el de tener el contacto otra vez con la pelota y no perder las movilidades básicas del fútbol”.

El protocolo oficial

Básicamente, el juego se basa en dos equipos de 5 jugadores (10 personas en total) y a cada participante se le asigna por sorteo una zona determinada. Si bien se podrá mover por el rectángulo que le pertenece, el jugador no tiene permitido salir de esos límites. De allí el término de “metegol humano”.

El arquero, en tanto, no deberá pasar la línea del área, salvo que su equipo se encuentre atacando en ese momento. En este caso, podrá ir hasta la zona del defensor, pero nunca más allá de ese punto.

Los equipos deberán estar listos 10 minutos antes del turno, ya que deben realizar una serie de trámites para poder acceder a la cancha, y quienes participen deberán someterse al protocolo de salubridad: limpieza de manos y de calzados, además de medición de temperatura, entre otros puntos.

Además, todos los participantes tendrán que firmar una declaración jurada en la que consignen sus datos personales y el horario en el que jugaron, lo que permitirá a las autoridades del Ministerio de Salud efectuar un seguimiento exacto en caso de que se registre un contagio de coronavirus.

Por otra parte, las cantinas que suelen estar instaladas dentro de los mismos establecimientos que alquilan las canchas, permanecerán cerradas, por lo que, una vez terminado el partido, los jugadores deberán abandonar las instalaciones y no podrán cruzarse en el complejo con los del turno siguiente. Sólo podrán asistir los integrantes de los equipos que cuenten con reserva previa y a raíz de eso no se permitirá el ingreso a quienes vayan a ver la competencia o a acompañar a alguno de los futbolistas amateurs.

Antes de jugar, y una vez que cumplan con los trámites de rigor, los clientes deberán abonar por el turno para poder marcharse rápidamente del complejo apenas terminen el partido.

Según el último reporte oficial, en Tucumán se registraron hasta el momento 85 casos positivos de COVID-19, de los cuales: 44 ya fueron dados de alta, 36 se encuentran aún internados y los 5 restantes fallecieron a causa de la enfermedad.

“Hay circulación del virus por conglomerados. No hay transmisión comunitaria como en otras provincias; la diferencia está en que se considera circulación comunitaria cuando llega un paciente con el virus y no se sabe dónde se contagió, en qué momento y cuándo”, sostuvo el titular de la Dirección de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), doctor Rogelio Calli.

El denominado “Metegol humano” es una práctica que surgió a partir de la pandemia y que se fue haciendo conocida tanto en la Argentina como en Brasil, otro de los países que fomentó este deporte debido al contexto actual.