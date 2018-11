Metalfor también está presente en la “Expo”

Una de las firmas que estará presente en la Expo de la Sociedad Rural es “Metalfor”, una empresa con años de trayectoria en el mercado pero que cuenta con una nueva administración.

Al respecto el gerente de la sucursal Trenque Lauquen de la firma, Alejandro Coria habló sobre los objetivos y expectativas con las que cuenta la empresa de cara a una nueva muestra de la SRTL.

“Nosotros arrancamos una nueva gestión con una empresa que cambió de dueño hace alrededor de un año y medio. Y si bien era una empresa conocida en el mercado con años de trayectoria, esta nueva gestión busca que la marca vuelva a ser lo que era hace unos años”, comentó.

Y agregó que “yo hace ocho meses que estoy como gerente y para nosotros es nuestra primera muestra. Y nos sirve para mostrar a la región como se viene trabajando en este último tiempo principalmente con el objetivo de hacernos fuertes no solo en Trenque Lauquen sino también en la zona”.

n Exhibición

Por otra parte el gerente de la firma sostuvo que “en la Expo vamos a estar presentando una máquina nueva y maquinas usadas pero reacondicionadas y en muy buen estado porque además de mostrar maquinarias 0 km la idea es también que la gente conozca el trabajo que se hace en la empresa”.

En este sentido detalló que “queremos imponer nuevamente la marca que ya cuenta con una trayectoria de años, pero que en el último tiempo había caído un poco en su imagen. Por eso el objetivo de esta nueva administración es volver a convertirla en una marca fuerte no solo a nivel local sino también en toda la región”.

Además explicó que “la sucursal Trenque Lauquen abarca una zona amplia que incluye a Pehuajó, Daireaux, Bolívar y otras localidades. Por eso nuestra idea es reforzar todo el trabajo que venimos haciendo y ampliar el rango de potenciales clientes a todo lo que es la región”.

Y agregó que “sabemos que a la Expo Rural de Trenque Lauquen viene gente de todas partes y la vemos como una muy buena oportunidad de llegar a clientes que quizás en otra situación se nos complica un poco. Pero estar presentes en esta Expo nos sirve para relevar datos y hacer un poco un testeo de cuál es el interés de la gente. Es decir, conocer la zona y los clientes y ver cuáles son sus necesidades. Porque hoy por hoy el cliente apunta no tanto a máquinas 0km si no a alguna máquina usada en buen estado o reparada y eso es lo que vamos a ir a mostrar a la Expo.