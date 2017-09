Medios gráficos bonaerenses analizaron su problemática

Para debatir las problemáticas que afectan a pymes editoras de diarios y semanarios de la provincia de Buenos Aires, un grupo de medios asociados a Diarios Bonaerenses (DIB) se reunieron en la ciudad de Bolívar y consensuaron un documento para ser presentado a los gobiernos provincial y nacional y a legisladores.

En el encuentro, el presidente de DIB y director del diario la Mañana de Bolívar, Víctor Cabreros, señaló que “nuestras economías atraviesan severas dificultades y está en riesgo la continuidad de algunas empresas de profundo arraigo en las localidades a las que servimos”.

Por esa razón, las pymes periodísticas consensuaron un documento planteando algunas salidas a esta situación, entre las que se destaca la obtención de una ley nacional protectora de la actividad que considere a los medios como productores de bienes culturales. Se consensuó además la necesidad de unificar el reclamo y emitir un documento que sirva de base al impulso de la sanción de las normativas que los medios necesitan.

n Debate

Otro de los puntos del debate tuvo que ver con las nuevas formas de competencia, en especial con los portales informativos digitales. En ese sentido, se planteó que los medios gráficos se esfuerzan por dar cumplimiento a todas sus obligaciones impositivas y previsionales y son sujetos recurrentes de intimaciones, multas y otros tipos de sanciones apenas pasados los vencimientos de esas obligaciones, hecho que no sucede con aquellos emprendimientos que se nutren de la información de calidad proporcionada por los diarios asumiendo fórmulas societarias que escapan a los controles del Estado.

Además se abordó el problema que viene de la década del 90 cuando se incluyó el IVA al precio de tapa de las publicaciones periódicas, que arrojó como resultado el comienzo de grandes endeudamientos, paliados por salidas coyunturales que, sin embargo, no han logrado resolver los problemas de fondo. Sin acceso al crédito, con gran presión impositiva y previsional, aumento de los costos de producción, caída de los ingresos, y sometidos a competencias que en muchos casos rayan la ilegalidad, las pymes periodísticas deben igualmente hacer un esfuerzo por la reconversión de sus estructuras.

Uno de los problemas que más afectan son las cargas sociales por los trabajadores registrados, cuyos montos más impactan en los presupuestos mensuales de las pymes. En ese sentido, los medios del Grupo DIB indicaron que estos montos equivalen, sumados, a un porcentaje que supera el 50 por ciento de la masa salarial, conspirando contra la contratación de mano de obra calificada y, en muchos casos, obligando a una informalidad que no es propia de la filosofía empresarial de los medios.

“Debe resaltarse que las empresas periodísticas editoras de diarios son ‘mano de obra dependientes’. Su verdadero patrimonio se encuentra en el personal que presta servicios para ella”, dijo Cabreros.