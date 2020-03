“Me duele la intolerancia de los que no entienden y hacen paros raros”

El presidente Alberto Fernández aprovechó un acto en la localidad bonaerense de Quilmes para enviar un mensaje a los productores agropecuarios que realizan un cese de comercialización de cuatro días en rechazo del aumento en las retenciones a la exportación de soja y dijo que le duele “la intolerancia”.

Acompañado por Máximo Kirchner, Luana Volnovich y Mayra Mendoza, entre otros dirigentes, el mandatario volvió este martes a cuestionar la medida de fuerza luego que el lunes en una entrevista televisiva había dicho que el paro era “muy violento”.

“Me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero paciencia, entenderán. Siempre digo lo mismo: no tenemos a los medios pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos entenderá”, afirmó Fernández al presentar un programa para la entrega gratuita de medicamentos.

“Yo no me olvido de los más desamparados. Les pido que no teman, porque no nos van a hacer cambiar el rumbo. No vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la Argentina”, señaló. T añadió: “Y solo les pido paciencia, porque han dado todo. Y a los que están trabajando, en la etapa activa, les pido que miren a su alrededor. Que entiendan el corazón de los que más sufren”.

De esta manera el mandatario profundizó su crítica al sector, ya que anoche lea había pedido reflexionar a los dirigentes de la Mesa de Enlace que impulsaron un cese de comercialización de productos agropecuarios.

“La verdad que uno podría pensar que es muy violento hacer un paro por cuatro días cuando el resto del agro se beneficia”, lanzó Fernández mientras el sector lleva adelante la segunda jornada de protesta en reclamo de la suba de tres puntos en las retenciones a la soja.

Además, elevó un pedido a los dirigentes al pedirle que “reflexionen” sobre la medida que impulsaron. “Ojalá en algún momento se den cuenta de que este no es el camino. Creo que la gente ve que este paro es incomprensible”, afirmó.

En declaraciones a Canal 9, el presidente fue consultado sobre algunos de los dichos de referentes de su espacio, como Oscar Parrilli y Juan Grabois, que criticaron la medida de fuerza del sector. “No todos los de mi espacio piensan igual que yo. Me quejé mucho tiempo del discurso único, donde los que pensábamos distinto éramos castigados”, lanzó.

Siempre en tono conciliador, Fernández resaltó que el Gobierno está llevando adelante las medidas necesarias para cumplir con la Ley de solidaridad social y reactivación productiva. “Esta vez, no es la 125. Estamos cumpliendo con la ley que nos impone hacer lo que hicimos, subir las retenciones de soja, teniendo en cuenta al pequeño chacarero”, sostuvo.

En esta línea, enumeró las medidas llevadas adelante por el Gobierno, que alivian también al sector, como el refinanciamiento de deudas y el congelamiento del precio del combustible, entre otras. Por lo cual, volvió a exigir un “esfuerzo colectivo”. Y añadió: “Le pido ayuda a la gente porque todos debemos hacer un esfuerzo, tenemos que ocuparnos de los que peor están, de los que padecen”. (DIB) FD