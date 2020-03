“Me da mucha pena que la gente pida perdón por pedir un plato de comida”

En el marco de la pandemia de Covid 19 y para paliar un poco la complicada situación por la cual atraviesan muchos vecinos de nuestra ciudad, Franco Marino junto a su familia comenzó a entregar viandas a mas de 60 familias.

Se trata de una de las tantas iniciativas solidarias surgidas en nuestra ciudad y que tienen en Franco y su familia como fieles exponentes del espíritu altruista que ha caracterizado a Trenque Lauquen en momentos difíciles donde pensar en el otro se convierte en una necesidad. En definitiva, un acto de amor.

n Iniciativa

En diálogo con La Opinión, Franco aseguró: “La iniciativa surgió una noche que estábamos cenando con mi mujer y nos llego a los oídos que muchos niños de Trenque Lauquen se iban a dormir con la panza vacía así que mas allá de todo esto del virus, de la cuarentena y de que nos tenemos que cuidar, nos convencimos que había que buscarle una solución a esa situación”.

En este sentido el vecino agregó: “Sabemos que el Municipio está actuando como se debe pero no da abasto ya que hay gente que vive el día a día y no puede salir a trabajar, algo que me parece bien, que se tome esa precaución, pero en muchos casos hace que mucha gente no tenga para comer”.

Con esto el entrevistado expresó que “entonces la solución que se vió fue la de hacer vianditas de comida, que al principio fueron pensadas para 10 familias de entre cuatro y 6 personas”.

n Más de lo esperado

Por otra parte Franco señaló que decidieron “comprar un bolsón de fideos”. “Mi mujer puso lo suyo de la cocina, con verduras, lentejas y demás, un vecino donó queso y así se empezó a armar esto. Todo a pulmón, recolectando bandejitas gracias a la gente de la ciudad que se sumó con donaciones”, destacó.

En tanto, Franco explicó que iban a empezar con esta iniciativa el viernes “pero la situación se desbordó, se anotaron muchísimas familias entonces hubo que dividir en dos lo que era el tema de viandas. Y así se empezó el jueves con 27 viandas repartidas para distintas familias en todos los barrios porque la idea es no dejar a nadie afuera”.

Sin embargo ante la alta demanda decidieron continuar con esta tarea solidaria aunque con otra metodología. “Ahora tenemos pensado otra cosa porque (el viernes) se volvió a desbordar, Muchas familias se anotaron. Y yo tengo una cocina común, de una familia común, con las ollas que puede tener cualquier vecino en su casa y no estoy preparado para cocinar para tanta gente. Entonces lo que se hace es repartir a las familias cajas con mercadería, alimentos no perecederos que los vecinos donan”, contó.

Y al respecto aseguró: “Tenemos unas 100 familias para repartir y llevarles un plato de comida. Vamos a hacer el reparto de una caja con alimentos no perecederos, lo que la gente pueda donar. Porque todo granito de arena hace un arenero”.

n Experiencia

Además Franco contó cómo fue la experiencia de ayudar a quienes más lo necesitan y destacó que durante la recorrida por la ciudad llegó hasta la Ruta 33 donde hay una familia que vive en una estación de servicio abandonada. “La verdad es que la mejor recompensa de todo esto fue llegar a mi casa y que mi familia esté bien y me dé una mano en todo esto”, aseguró.

Y agregó que “también es movilizante ver cómo a la gente cuando le das un plato de comida se le llenan los ojos de lágrimas”. “Me da mucha pena que la gente pida perdón por pedir un plato de comida. La gente tiene vergüenza de pedir y siente culpa. Eso es lo que más nos duele y lo que intentamos hacer desaparecer de la sociedad”, enfatizó.

Por último Franco sostuvo que quienes quieran colaborar pueden acercarse a Caseros 1035 de 13 a 16, donde se estarán recibiendo las donaciones.