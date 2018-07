Mbappé, el atacante francés que es la figura del Mundial

El de ayer fue un domingo extraño, sin fútbol mundialista, y el de hoy será otro día sin partidos por la Copa del Mundo. Los fanáticos deberán esperar al martes, día en que se abrirá la serie de semifinales con el encuentro entre Francia y Bélgica; y el miércoles, Croacia ante Inglaterra. Sin dudas el primero de los partidos es el más esperado. Dos de las selecciones que mejor han jugado hasta aquí. Un equipo belga con juego colectivo ante un francés con grandes figuras. La del atacante Kylian Mbappé, es la más llamativa. Ayer su propio DT le metió algo más de presión: “puede estar orgulloso de lo que ha hecho (hasta ahora en el Mundial Rusia 2018) pero no se va a conformar con eso, no le permitiría que se conformara”, avisó el seleccionador Didier Deschamps en declaraciones a la televisión TF1.

A días de la semifinal ante Bélgica, Deschamps dijo al programa “Téléfoot” que pone especial cuidado en que Mbappé pueda digerir bien la lluvia de elogios que recibió, especialmente tras su gran actuación contra Argentina (4-3) en los octavos de final.

“Su papá y su mamá lo saben bien. Es normal, es fabuloso lo que viven todos los jugadores de Francia. Evidentemente, Kylian tiene apenas 19 años, aunque no le gusta que se hable de su edad, pero puede estar orgulloso de lo que ha conseguido”, apuntó.

“Pero no se va a conformar con eso, no le permitiría que se conformara. Tiene que buscar llegar todavía más alto, como el resto del grupo”, avisó el técnico.

Deschamps siguió dedicando buenas palabras a la joven perla del París Saint-Germain y explicó un incidente del partido de cuartos ante Uruguay (2-0), cuando pareció enfadarse airadamente con Mbappé tras haber sido amonestado. “Es alguien que merece toda la admiración por lo que ha hecho. Pero cuando hace algo que no me gusta… Como he dicho, es alguien que escucha. Luego, durante un partido, la cosa puede calentarse. No quería, sobre todo, perderle en ese momento para el partido (de semifinales) que nos esperaba”, explicó.

n “El Goyco”

Una de las imágenes que más recuerdan los argentinos del Mundial de Italia 1990 es la espectacular actuación de Sergio Goycochea en las tandas de penales ante Yugoslavia e Italia. Lo mismo le sucede en esta Copa del Mundo a toda Croacia con Danijel Subasic, que fue vital para la clasificación de su selección a semifinales.

Con el penal que le atajó a Smolov, quien se la quiso picar, Subasic llegó a cuatro penales tapados (contuvo tres frente a Dinamarca) en una misma Copa del Mundo. Así, alcanzó el récord que compartían Goycochea (Italia 90) y Harald Schumacher (México 86), los únicos dos arqueros que habían atajado cuatro en toda la historia de los Mundiales. Especialista en la pena máxima, en la Eurocopa 2016 ya le había tapado uno a Sergio Ramos en el gran triunfo de su equipo ante España.

Esta gran actuación frente a Rusia, fue aún más épica ya que Subasic sufrió una molestia al final del partido que parecía sacarlo de la cancha. El arquero del Mónaco, quien fuera el titular de Sergio Romero en la temporada 2013/14, sintió un tirón en el isquiotibial derecho y, a pesar de que amagó con dejar la cancha, siguió para convertirse en héroe, informó Perfil.