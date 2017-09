Mastellone puso en marcha la planta de secado dual en Trenque Lauquen

Con una inversión de US$ 22 millones y en el marco del “Plan Más Leche”, La Serenísima puso en marcha la planta de secado dual en el Complejo Industrial Victorio Mastellone, ubicado en ruta 5 kilómetro 443, Trenque Lauquen.

Ayer se concretó el acto formal de inauguración de la nueva planta, que tuvo dos momentos, uno a media mañana con la presencia de los familiares, autoridades de la empresa, del intendente Miguel Fernández, funcionarios municipales y empleados de la firma durante el cual se procedió a la denominación del complejo que a partir de ahora llevará el nombre de Victorio Mastellone y se compartió una videoconferencia con la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien se encontraba en el complejo industrial ubicado en General Rodríguez (ver pág. 4).

Después del mediodía y mientras los familiares y funcionarios recorrían las nuevas instalaciones, los gerentes de la empresa local y de General Rodríguez tomaron contacto con los medios de prensa locales en una sala de reuniones donde brindaron detalles de la inversión y objetivos de este proyecto, mediante el cual se prevé procesar 550.000 litros de leche o 1.500.000 litros de suero por día.

De la rueda de prensa participaron Juan Oyarzabal, gerente de Operaciones de la compañía; Gustavo de La Vega, gerente de Compra de Materia Prima y Alejandro Conejero, gerente del complejo industrial Trenque Lauquen.

Oyarzabal fue el encargado de explicar el trabajo que se desarrolla en el complejo industrial Trenque Lauquen donde funciona “una planta clasificadora de leche donde se reciben 1.500.000 litros diarios principalmente de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa y Viedma; la leche que recibimos acá la clasificamos según calidad, parte se usa en el complejo, parte es remitida a Leubucó donde se elaboran quesos duros y parte la mandamos al complejo Pascual Mastellone (General Rodríguez)”.

Dijo también que “con la leche que queda acá, en la planta quesera, se elaboran quesos blandos (Cremon, port salut, cremoso) y semiduros (Danbo, Chubut), pero como la cantidad de leche que recibimos es mayor a lo que procesamos parte va a General Rodríguez donde se elaboran los quesos duros y el suero de queso, subproducto que se obtiene de la elaboración de quesos también va al complejo Pascual Mastellone”.

Asimismo, informó que “con la nueva planta de secado, la número 6, vamos a tener la posibilidad de secar leche y suero de queso, los productos secados acá pueden ser exportados o para el consumo interno, también tenemos una envasadora de leche en polvo de bolsas de 25 kilos que se usan para exportar”.

En cuanto al personal, con la nueva planta se están generando 25 puestos nuevos, en tanto en todo el complejo trabajan alrededor de 300 personas.

Entre los beneficios de la nueva planta, destacó el menor impacto ambiental ya que permitirá el recupero de 400.000 litros de agua por día, disminuyendo su consumo de la ciudad.

n Agua

Respecto del tema del agua, Conejero explicó que “el complejo industrial Trenque Lauquen consume más de 2 mil metros cúbicos de agua diarios. La planta desde su comienzo hasta ahora tiene como objetivo disminuir el consumo de agua. La principal generadora del complejo es nuestra de planta de ósmosis inversa de la cual sacamos el agua de un bolsón marino que hay abajo a varios metros. Nuestra segunda fuente de agua es la que llamamos agua de baja, de ahí sacamos 650 metros cúbicos a los cuales ahora le estamos sumando los 400 metros cúbicos diarios de la planta de secado. El consumo municipal de agua es muy inferior, 3 o 4% por ciento acumulado de lo que va del año, nuestro objetivo es tratar de autoabasternos pero siempre necesitamos tener al municipio como proveedor de agua porque si se nos rompe algo no podemos prescindir del agua”.

n Emergencia hídrica

Consultado sobre el impacto que tiene la emergencia hídrica en la producción de la empresa, De la Vega reconoció que “las importantes lluvias y los ingresos de agua han generado caídas puntuales en la producción sobre todo en partidos como Rivadavia y hay áreas como las de Garré, Casbas, Trongé que están sufriendo mucho la cantidad de agua, eso afecta la producción sin ninguna duda y cualquier lluvia hoy de 20 o 30 milímetros nos hacen ver en el recibo una caída del 3 por ciento que tarda semanas en recuperarse”.

n “Plan Más Leche”

Desde la firma remarcaron que la inauguración se enmarca dentro del “Plan Más Leche”, un proyecto de inversiones de más de US$ 80 millones, que tiene el objetivo de incrementar el nivel de procesamiento de leche de la compañía y al mismo tiempo promover el aumento de la productividad de los tambos y la creación de nuevas cuencas lecheras en la región.

La inversión inicial de US$ 22 millones fue destinada a la puesta en marcha de la planta que cuenta con 4.100 metros2 de superficie productiva. A fin de impulsar la cadena de valor y fomentar la articulación multisectorial, el establecimiento posee maquinaria íntegramente de producción nacional, como pasteurizadores, equipos centrífugos y tanques de almacenamiento de leche, que aseguran los altos estándares de calidad característicos de los productos de la compañía. Su apertura no sólo tendrá efecto en la comunidad local, ya que generará empleo de forma directa e indirecta, sino que también implicará un impacto positivo en el medioambiente, al reducir la extracción de agua en 400.000 litros por día, disminuyendo su consumo en la ciudad.

Su apertura implicará contar con capacidad productiva adicional para exportación a países tales como Brasil, Argelia, México, China, Paraguay, Rusia, entre otros, así como explorar nuevas oportunidades de negocio.

Trenque Lauquen es uno de los polos productivos con potencial crecimiento gracias a la implementación de este plan de inversiones. En paralelo, la compañía continuará desarrollando el Complejo Industrial Pascual Mastellone en Gral. Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y el Complejo Industrial de Villa Mercedes en San Luis.