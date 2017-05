Más voces en contra

Distintas fuerzas políticas locales también manifestaron su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la aplicación del 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad.

El FpV local, la Unión Vecinal del partido de Trenque Lauquen, el GEN y el Comité de la UCR se mostraron contrarios a la resolución.

En una nota que lleva la firma de Mónica Estévez, el FpV repudia “en todos sus términos el fallo de la Corte Suprema. La aplicación en el caso Muiña abre un nuevo capítulo de impunidad para con todos los genocidas que fueron ideólogos y partícipes en la dictadura más sangrienta de nuestra historia. La responsabilidad de los delitos que estamos hablando no admite disminución de pena. Ello significaría equiparar los delitos comunes con la comisión de delitos como desaparición de personas, torturas, robos de bebes cometidos con la ruptura del orden constitucional”.

Y agrega: “Se ha producido un quiebre para con los acuerdos internacionales que tienen supremacía constitucional a partir de la Reforma de 1994. Tiene en si mismo nulidad; Y merece que los ciudadanos y los organismos de Derechos Humanos tomemos como herramientas tres caminos: requerir a los jueces respetuosos de nuestro orden legislativo la no aplicación del fallo, recurrir a los organismos internacionales denunciando la violación a los pactos que hemos adherido como Nación y solicitar el juicio político para los jueces de la Corte que votaron por el mismo por no sujeción a la supremacía constitucional de los Tratados Internacionales. Debemos tener en cuenta que dos de los jueces que han votado afirmativamente fueron puestos en sus cargos por Mauricio Macri. No consideramos que los magistrados no puedan tener ideología, en nuestro concepto todo ciudadano tiene que tenerla, el problema es que apliquen su ideología a los actos jurisdiccionales, máxime si son ellos mismos quienes violan la Ley”.

n GEN

Referentes del GEN a nivel a local presentaron un proyectote resolución en el Concejo Deliberante “repudiando el vergonzoso fallo de la Corte Suprema que permite a los condenados por lesa humanidad gozar del privilegio del 2×1 habilitando a través del derogado artículo 7 de la ley 24.390”. Para el GEN “es una cachetada a la lucha histórica de un pueblo que necesita cerrar las heridas del pasado con justicia, para vivir el presente y proyectar un futuro, ya que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir”.

n UV

La Unión Vecinal también manifestó su repudio al 2×1 de la Corte Suprema a los genocidas condenados. “Mostramos enérgicamente nuestro descontento y nuestro repudio a la decisión de la Corte de volver a poner en vigencia y beneficiar con el 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad, es una tomada de pelo a la historia más triste de la Argentina”, señaló Pedro Roig.

Y dijo que “esperamos que haya una marcha atrás en este sentido, esto es un retroceso en los procesos de justicia que debe garantizar ese organismo nacional”.

n UCR

El Comité de Distrito de la UCR adhirió al comunicado del Comité nacional que establece que “sin perjuicio de su irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial, expresa su enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Muiña” que, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad.

Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una Política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia”.