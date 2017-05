Más relatos de motos que van y vienen

Los tiempos cambiaron, otras marcas y otras cilindradas comenzaron a popularizarse. Y si hoy repasamos brevemente las crónicas policiales, advertimos que las motos que más faltan son las de 110 cc. Las que son clara mayoría en las cercanías de las obras en construcción, o de las colas que se forman para pagar tasas o servicios; y dentro de poco, otra vez, frente a las escuelas. Esto sin dejar de tener en cuenta las muchas más potentes que pululan por las calles

Claramente son herramienta de trabajo, por eso cuando se las roban producen un daño que va mucho más allá del perjuicio económico.

La reflexión surge de una realidad que nos sacude casi cotidianamente: el robo o el hurto de las motos. Las denuncias llueven en la Comisaría, muchos de esos rodados aparecen tirados porque se las llevaron “para dar una vuelta” y cuando se les termina el combustible, las tiran. Otras son robadas para sacarle partes que luego colocan en el mercado negro a cambio de dinero u otra cosa.

Se las llevan de la vereda aunque estén trabadas, poco menos que en las narices de los dueños; ése es un detalle menor para los amigos de lo ajeno. Unos pocos segundos les alcanzan para cortar cables, hacer puente y salir raudamente.

No es novedad para nadie que muchas motos robadas pasan por delante de nuestras narices. Las han repintado, les han arrancado los plásticos, las han metamorfoseado.

Y si bien muchas motos han sido recuperadas en operativos de tránsito y allanamientos, las que andan “sueltas” son muchas, demasiadas.

Robarlas es el resultado de un combo de claras conductas delictivas con una suerte de extraña pulsión que llama a adueñarse de una moto para ser igual a otros, o sentirse un poquito más poderosos por el solo hecho de hacer ruido, burlar a los “zorros” y hacer algunas piruetas.

Y como un detalle no menor, se observa que una cantidad muy importante de motos secuestradas no son rescatadas nunca por sus usuarios. Puede ser porque no tengan plata para pagar la multa. Pero generalmente lo que sucede no tienen la documentación del vehículo porque la robaron o porque se la compraron o canjearon a otro ladrón.

N Las últimas novedades

1. Le robaron la moto, una Suzuqui 100 cc, azul, al vecino Luciano Oses que vive en la calle Presidente Uriburu 1.290.

2. La Policía encontró abandonada en el predio de Pacheco 50 . la moto Brava color negro que le robaron el 13 de agosto pasado a Jorge Bustos.

3. Ubicaron al dueño de la Guerrero 110 cc que estaba en poder de los menores interceptados la semana pasada ( andaban en dos motos, la primera (otra Guerrero) ya fue reconocida por su dueño, como se informara en ediciones anteriores).

La segunda era del vecino Pablo Galeano que la había guardado en un galpón de calle Derqui al 700 hacía unos quince días. No se había dado cuenta de que le faltaba hasta que la Policía le avisó tras una serie de averiguaciones para establecer el origen de la Guerrero que no estaba denunciada sencillamente porque nadie sabía que la habían robado.