Más días y horarios para las salidas recreativas

A partir de mañana (miércoles) aumenta la frecuencia para las salidas de esparcimiento de carácter individual para trotadores y ciclistas y también para aquellos que realizan caminatas, sumándose las salidas recreativas en moto en distintos días y horarios en las zonas rurales, en el marco del proceso de flexibilización encarado por el Municipio de acuerdo a las normativas vigentes en el contexto de emergencia sanitaria producto del Covid-19, informó hoy (martes) el director de Deportes, Sergio Barbas.

Estas actividades pueden desarrollarse bajo estrictos protocolos de seguridad de días segmentados por terminación de DNI y en horarios predeterminados, permitiéndose a partir de mañana (miércoles) las salidas con dos acompañantes menores de 12 años de su grupo familiar en el caso de las caminatas, y con la persona que se convive para los trotadores, ciclistas y motociclistas.

Los protocolos para “la realización segura de la actividad física recreativa administrada” fueron diseñados por la secretaría de Gobierno, a cargo de Gustavo Marchabalo y la dirección de Deportes, tras el anuncio realizado por el Gobierno nacional.

CICLISTAS Y TROTADORES

Las instrucciones generales y obligatorias para las salidas recreativas de trote y bicicleta son las siguientes:

– Salidas en solitario o con la persona que se convive (en caso de estar habilitados según finalización de documento).

– Salida según el día asignado por el número de finalización del documento:

DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4: Martes, jueves y sábado

DNI terminados en 5, 6, 7, 8, 9: Lunes, miércoles y viernes.

. Horarios de salidas de 7 a 11 y de 13 a 17 hs.

.- Salir con documento de identidad o tener la aplicación “mi Argentina” en el celular, y en el mismo tener grabado el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda.

– Estará prohibido permanecer en lugares cerrados aunque sean al aire libre (ej: pistas, parques y plazas).

.- Utilizar zonas rurales.

.- En el caso de los trotadores, no salir nunca en forma grupal y usar tapa boca. No deberán trasladarse hasta las zonas rurales habilitadas mediante trote, sino por medios propios o caminando.

– La actividad se desarrollará en un lapso máximo de 90 minutos tanto para trotadores como para ciclistas.

– Para los que desarrollen su actividad en bicicleta de ruta, el lugar habilitado será el acceso Rodríguez Mera (hoy sin tránsito).

– Extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital.

– Los ciclistas no deben entrar ni acercarse a menos de 2 km de ninguna ciudad ajena a la que vive, ej (en caso de salir por el Camino Real en dirección a Berutti, se deberá volver 2 km antes de llegar a la mencionada localidad).

– En el caso de ciclistas, salir y llegar a su domicilio sin detenerse (se sale a practicar actividad física y no a hacer mandados ni sociales).

CAMINATA

Instrucciones generales y obligatorias para las salidas recreativas de caminata:

– Salidas en solitario o acompañado por la persona con la que se convive (en caso de estar habilitados según la finalización de documento)

– Salida según el día asignado por el número de finalización del documento:

DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4: Martes, jueves y sábado.

DNI terminados en 5, 6, 7, 8, 9: Lunes, miércoles y viernes.

– Horarios de salidas de 7 a 11 y de 13 a 17 hs.

– Un adulto podrá ir acompañado hasta de dos niños menores de 12 años (siendo éstos del grupo familiar)

– La caminata se debe realizar en lugares de cercanía a su domicilio y manteniendo una distancia longitudinal de 5 metros (sentido de marcha) y distancia lateral de dos metros.

– El caminante deberá realizar la actividad en un lapso no superior a la hora y llevar siempre tapa boca.

– Salir con documento de identidad o tener la aplicación “mi Argentina” en el celular y en el mismo tener grabado el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda.

– Siempre llegar el propio bidón o botella y nunca compartir el agua.

– Extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital.

– Al terminar la salida, lavar y desinfectar calzados. Esto se debe realizar antes de entrar a la casa (se debe contar en la entrada con un rociador con una solución de agua y lavandina o algún otro desinfectante).

– No podrá realizarse la actividad física en caso de presentar síntomas como: Fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, pérdida de olfato o gusto. Ante las apariciones de algunos de estos retornar inmediatamente al domicilio y seguir los protocolos médicos pertinentes.

– En caso de no respetar algunas de estas normas (días, horarios, protocolos) el infractor podrá ser pasible de multas.

MOTO

Instrucciones generales y obligatorias para las salidas recreativas en moto:

– Salidas en solitario o acompañado por la persona con que se convive

-. Salidas los martes y sábados.

– Utilizar zonas rurales.

– Horarios de salidas de 9 a 15 hs.

– Salir con documento de identidad o tener la aplicación “mi Argentina” en el celular y en el mismo tener grabado el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda, carnet de conducir, seguro y tarjeta verde.

– Cumplir con las normas de bioseguridad del aislamiento social preventivo y obligatorio y el uso de los elementos de seguridad básicos (cascos, botas y demás elementos de seguridad).

– Cumplir estrictamente con las normas de tránsito establecidas respetando las velocidades máximas.

– No exceder los límites geográficos del partido de Trenque Lauquen.

– Se establece un máximo de tres motociclistas en simultáneo, manteniendo una distancia no menor a 100 metros entre una moto y otra.

– Estará prohibido permanecer en lugares cerrados aunque sean al aire libre (ej: pistas, parques o plazas).

– Evitar los cascos urbanos (salvo casos de fuerza mayor como roturas o averías).

– Extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital.

. No podrá realizarse la actividad en caso de presentar síntomas como: fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, pérdida de olfato o gusto. Ante las apariciones de algunos de estos retornar inmediatamente al domicilio y seguir los protocolos médicos pertinentes.

– En caso de no respetar algunas de estas normas (días, horarios, protocolos) el infractor podrá ser pasible de multas.