Más de 30 autores en un nuevo Poemario Trenquelauquenche

Fue presentada la edición número 25 del Poemario Trenquelauquenche realizado por el Centro de Escritores “Domingo Cicoria” con dos iniciativas que tuvieron lugar el domingo: primeramente la plantación de un árbol en la Rambla Nativa y luego con la lectura de poemas en el Auditorio del Centro Cívico.

Inicialmente, pasadas las 18 en la Avenida San Martín al 1.000, donde se ubica la Rambla Nativa, frente al Museo Histórico, se procedió a plantar un árbol de la especie barba de chivo, de acuerdo a lo que marca una consigna que ya se ha hecho casi una costumbre entre los autores locales y de otros puntos, la cual marca el objetivo de plantar un ejemplar por cada libro publicado. Y así se dio, a pesar del mal clima, con la presencia de escritores y otros referentes locales.

n Presentación formal

Luego, en el Centro Cívico, se dio la presentación formal del nuevo Poemario, enmarcada en los festejos por el 141 aniversario de la fundación de Trenque Lauquen, en la que escritores hicieron referencia a la historia de este “compilado poético local” que tuvo su primera edición en 1991; se destacó el aporte de los más de 30 autores que forman parte de la flamante edición, así como de quienes le han dado vida a las ediciones que se sucedieron en estos 26 años; unos 20 autores leyeron obras propias y también la cita se matizó con la especial actuación de la Academia de Danzas Árabes que dirige la profesora Karelina Goya.

n 26 años

En tanto, Francisco Islas, autor y referente del Centro de Escritores local, apuntó que “siempre se suman nuevos autores al Poemario, y este año no fue la excepción”, con cuatro nombres que se agregan a la lista.

Pero por otro lado, en diálogo con La Opinión, el escritor también hizo hincapié en las desventajas de no tener un lugar propio para poder desarrollar las actividades del Centro. “Seguimos navegando, como lo hemos hecho tantos años, contra viento y marea, y llegamos al Poemario número 25 recopilando poemas de los que se animan a escribir”, dijo, y resaltó que “en este tiempo se ayudó a nuevos artistas que se animaron a publicar sus obras e incluso a partir de eso surgieron hasta libros de artistas que luego fueron premiados en certámenes nacionales e internacionales en los que Trenque Lauquen se vio representado”.

Además Islas enfatizó que la poesía local también nutrió a la música, aunque lamentó que en muchos casos la falta de recursos haya hecho que las piezas musicales resultantes no quedaran en soportes grabados y sólo se escucharan en alguna que otra peña.

Mientras que para cerrar el entrevistado hizo referencia a la participación juvenil en los poemarios señalando que “los jóvenes participan pero no en la medida en que se quisiera”, volviendo a hacer referencia al problema de la falta de un espacio propio para el Centro de Escritores con el fin, por ejemplo, de que se concreten talleres para quienes les interese la poesía y no sepan “manejarla”.