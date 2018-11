Más de 160 caballos criollos participarán de la muestra

La exposición anual de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen no sería lo mismo sin la realización de la exposición de Caballos Criollos que año tras año concentra gran parte de la atención por el público experto y profano.

La actividad se inició ayer con el ingreso de los animales que participarán de la muestra en la cual entre otras actividades se llevarán a cabo la Exposición Morfológica B Pasaporte y una variedad de disciplinas funcionales, entre ellas F.Z.B. Rodeos, Corral de Aparte, R.J. Dowdall y Aparte Campero.

Al respecto La Opinión habló con Lucio Bellocq quien oficiará de jurado en la exposición morfológica quien destacó que se trata de una de las competencias más importantes de la región por el buen nivel de animales que se presentan desde distintas localidades de la región.

Según Bellocq, “la de Trenque Lauquen es un exposición B pasaporte. La Asociación de Criadores de Caballos Criollos divide este tipo de exposiciones en A que son dos: la de Palermo y Otoño, las B que son pasaporte y las C”.

Y agregó que “la de la SRTL es B pasaporte y es muy importante en el país. Ya tiene como 30 años y hay muchos y muy buenos criadores de toda la zona que siempre dicen presente en esta muestra”.

Por otra parte el jurado indicó que “por el momento se están viendo muy buenos animales. En lo que es la exposición de morfología hay más de 70 caballos y entre todas las pruebas que hay entre las que se incluyen paleteadas, pruebas camperas y corral de aparte, debe haber arriba de 160 animales “.

Además Bellocq indicó que “yo voy a ser jurado en lo que es morfología. Es la primera vez que voy a presentarme aquí como jurado. He estado como expositor pero esta vez me toca estar del otro lado”.

Y agregó que “las expectativas son muy buenas, se ve muy buen nivel a pesar de que recién empezamos a ver los animales. Y creemos que va a ser así porque en la región hay muy buenos criadores”.

Consultado sobre qué es lo que se juzga en este tipo de eventos, Bellocq detalló: “Lo que se busca es que el animal encuadre en un biotipo morfológico determinado, es decir que el caballo sea bien criollo. Y para eso existe un estándar de la raza en el que hay muchas cosas que tenés que conocer y tener en cuenta. Por eso invito a todos los vecinos a que se acerquen y vean cómo es un concurso y qué es lo que se juzga en estos casos”.

En este sentido agregó que “desde el viernes y hasta el domingo habrá actividades durante todo el día que sinceramente para alguien que no está acostumbrado a este tipo de eventos es muy divertido y atractivo para ver”.