Más clasificados a la etapa regional de los Bonaerenses

La segunda semana de la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2019 sigue en marcha y se van conociendo los primeros nombres clasificados a la fase regional. Tenis, fútbol 11, básquet, voley, atletismo convencional, futsal y atletismo para personas con discapacidad fueron las disciplinas que abrieron la competencia local. Y desde el lunes se dio inicio a intensas jornadas donde, por suerte, el buen clima sigue acompañando.

n En hockey

Por el lado del hockey femenino ayer por la mañana y al mediodía se conocieron los tres planteles que avanzaron a la etapa regional. Los partidos se fueron desarrollando hasta las 14 en las instalaciones del complejo deportivo del club Argentino y el “Decano” avanzó en dos categorías.

En Menores (Sub 14) la final quedó en manos del plantel del FBC Argentino, que le ganó 8 a 1 a Barrio Alegre, mientras que en Juveniles (Sub 18) las anfitrionas, que representan al Colegio Di Gerónimo, avanzaron sin jugar por no tener competencia. Y fue el club “celeste” el que clasificó en la categoría Cadetes (Sub 16) al imponerse por 3 a 0 ante Deportivo Argentino de 30 de Agosto.

n En tenis

En lo que respecta al tenis, los deportistas locales finalizaron la fase distrital en las canchas de polvo de ladrillo de Barrio Alegre tanto en singles como dobles. Y quienes dirán presente en la etapa regional son: en single masculino Benjamín Del Pino (Sub 16) y el treintense Alejandro Olguín (Sub 18); en dobles masculino Agustín Elichiry y Tomás Sinclair (Sub 14), Agustín Peserilli Tur y Jerónimo Luppi (Sub 16); en singles femenino Guillermina Álvarez (Sub 16) y Milagros Tello Villalba (Sub 18); en dobles femeino Valentina Massigoge y Melina Racchi Siderac (Sub 14) y Candela Gorospe Rossi y Sofía Tascione (Sub 16).

Además, en la misma jornada por la noche clasificó Mirta Anaya en burako.

n Más clasificados

Durante el fin de semana hubo más acción e intensa actividad en la ronda distrital. Y en futsal clasificó el Instituto Miguel Di Gerónimo (Sub 14) y la Escuela Media Nº 3 en (Sub 16) y (Sub 18).

El domingo por el lado del tejo y la taba, llevados a cabo en el Complejo de María Castaña, clasificaron las parejas de Carlos Cenizo-Alberto Bustos (categoría A) y Juan Urbaneja-Oscar Peredo (categoría B); Susana Castro-Alicia Castro (categoría A) y Josefina Sevillano-Elsa Cáceres (categoría B), y en tejo mixto, José Angulo-Elsa Cáceres (categoría A) y Alicia Piñero-Carlos Álvarez (categoría B).

En taba, por la categoría única mixta, clasificó Concesor Cabrera.

n Lo que viene

Hoy, desde las 9 en el Polideportivo Municipal habrá Fútbol Playa. Mientras que mañana será el turno de la etapa distrital de hándbol y el viernes se competirá en natación y acuatlón.