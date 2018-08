Martín Urbaneja, nominado a los Premios ACE 2018 por su trabajo en “Madrijo”

El actor trenquelauquense Martín Urbaneja volvió a ser reconocido en la escena nacional al ser nominado, hace pocos días, como “mejor actor en teatro alternativo” a los Premios ACE (acontecimiento que premiará a lo más destacado de la escena teatral en la temporada 2017/2018) por su trabajo en la obra “Madrijo”. Esta producción, muy aclamada por la crítica, se ha convertido en un verdadero suceso del off porteño, aquél que se desarrolla de manera independiente y en espacios no convencionales como pequeñas salas, bares y restaurantes. En tanto, Ingrid Pelicori, su compañera de trabajo, fue nominada como mejor actriz en teatro alternativo.

Cabe señalar que, tras ganar el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), esta obra de Mariano Saba, dirigida por Horacio Roca, continuará hasta fin de año en Espacio Callejón, la hermosa y mítica sala del barrio del Abasto.

n Feliz y agradecido

El actor contó a La Opinión cómo recibió la noticia de esta nueva nominación a uno de los premios teatrales más esperados que se entregarán en fecha a confirmar durante el mes de octubre. “Estoy muy feliz y agradecido con esta nueva nominación –dijo-. ‘Madrijo’ es una obra que quiero mucho, para la que trabajamos rigurosa y apasionadamente. Me interesó mucho este texto desde el comienzo, creo que Mariano Saba es uno de los dramaturgos que mejor revisa la historia, lo social y los géneros de nuestra dramaturgia nacional. Tiene un lenguaje propio, poético, lleno de un humor negro y ferocidad, algo así como un grotesco moderno”.

Al respecto, señaló que “me interesaba mucho ponerle el cuerpo a esta historia, compartir escenario mano a mano con Ingrid Pelicori, actriz a la que admiro y quiero profundamente, con quien ya hemos trabajado en varias ocasiones, y es de esos compañeros que se disfrutan, te desafían, te acompañan y se aprende mucho. También me seducía la idea de acompañar a Horacio Roca en su primer trabajo como director, gran actor con quien he compartido escenario también en varias oportunidades y siempre ha sido grato, de quien aprendo y comparto cierta visión del teatro, de la profesión, cosa que hace bien para emprender cualquier proyecto común. Además contamos con un equipo técnico verdaderamente de lujo, Manuela Roca (asistencia de dirección), Leandra Rodríguez (iluminación), Carlos Di Pascuo (escenografía) y Julio Suárez (vestuario)”, dijo.

En este punto, el actor expresó que “el teatro independiente es un lugar donde se puede plasmar lo político desde el interrogante, desde las preguntas. ‘Madrijo’ es una gran maraña de interrogantes, y de eso se trata para mí el teatro, sobre todo de generar interrogantes, las respuestas no me interesan. El teatro tiene una vida tan floreciente que desafía el espacio y el tiempo, el teatro siempre renace de las cenizas, derramando sus convenciones previas en sus nuevas formas, así es cómo sigue vivo”.

n Herramienta política

Urbaneja consideró pertinente señalar que “en un momento en el que el mundo se caracteriza por el abuso de poder, donde la explotación no cesa, donde los derechos humanos se convirtieron en privilegio, donde nuestros gobernantes gobiernan para los que más tienen y no para los que más necesitan, donde embrutecen y matan de hambre a los más indefensos, es necesario que el teatro siga siendo una herramienta política, una trinchera que nos permita vivir con esperanza de cambio, de que aún es posible. Como decía Sábato ‘en la resistencia es el único lugar donde habita la esperanza’, por eso, hoy más que nunca, el circuito independiente, es hoy día, el lugar más legítimo para cuestionar, para resistir y pronunciarnos”.

n Sobre la obra

Cabe destacar que “Madrijo” cuenta la historia de una madre y de su hijo, que se debaten acorralados entre su vínculo enmarañado y el dramatismo de una noche que puede ser la última. Un pueblo lastimado. Una fábrica tomada. Walter custodia la entrada de la vieja cementera donde sus compañeros intentan resistir. En plena madrugada llega su madre: Marta buscará sacarlo del peligro, aunque eso implique alejarlo -una vez más- de sus propias decisiones e ideales. Y en medio de ese laberinto, otras “presencias” los acompañarán: una muñeca con la que Walter ejercita su frustrada vocación de ventrílocuo, la memoria acuciante de un padre siempre ausente y hasta el espectro de Alfonsina que ronda a su madre. Fantasmas espantados por la crueldad de los vivos, por la simbiosis inevitable de ese amasijo de carne ocasionalmente dividido en dos, ese “madrijo” inseparable, furioso, cómico y grotesco. Textos de notable calidad en los que lo político y cierto gusto por retomar formas tradicionales de la representación nacional se conjugan para recrear historias sencillas y profundamente sensibles.