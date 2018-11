Martín Urbaneja: “El teatro es para mí, hoy más que nunca, un refugio”

Luego de cuatro exitosas temporadas en España, se estrenó en la Argentina el espectáculo “Lo que tú quieras”, escrito y dirigido por Paola Matienzo, y protagonizado por Jimena La Torre, Claudio Amato y el reconocido actor trenquelauquense Martín Urbaneja quien, desde hace ya varios años, desarrolla una fructífera carrera en la ciudad de Buenos Aires que lo ha llevado a ser reconocido en los medios nacionales por la crítica especializada.

Urbaneja contó a La Opinión detalles de esta obra y expresó su felicidad por ser parte de esta nueva producción que se presenta todos los domingos a las 19 en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759): “Me sorprendió e ilusionó mucho cuando Paola Matienzo (dramaturga y directora) me llamó para este proyecto, es un tipo de espectáculo para el que no suelen convocarme, y eso me entusiasmó muchísimo además de la temática de la obra y de mi personaje, por supuesto”, comentó el actor.

En ese sentido, manifestó que “mi trabajo, mi oficio, siempre es un viaje y yo me dejo llevar. Creo que toda manifestación artística de alguna manera ya es un acto de militancia, un hecho político. Me interesa el teatro que formula interrogantes, no el que da respuestas, el teatro como una forma de vivir de otra manera y de pensar el mundo de otra manera. La obra me interesó particularmente porque habla sobre aquellas cosas que uno debe dejar en el camino para ser fiel a uno mismo y no traicionarse, hasta dónde llega el deseo de ser padres y sus consecuencias, sobre el amor, los afectos, la amistad, el éxito y varias cuestiones sobre las que personalmente me interesa indagar. Somos parte de una sociedad, de un sistema, y todo lo que hagamos debe ser un gesto revelador y sincero acerca de las dificultades del vivir, de todo aquello que nos aqueja como seres humanos y como sociedad.

n Sinopsis

La obra desarrolla el siguiente argumento: Una pareja de abogados de un importante bufete recibe, justo antes del nombramiento como Ministro de Justicia del marido, la amenaza de hacer público que la adopción de su único hijo fue ilegal. Ante una noticia que podría acabar con la carrera política del marido y probablemente llevarles a la ruina económica y familiar, inician junto a los socios del bufete una investigación contra reloj para defenderse. Pero la posibilidad de que les quiten la custodia del niño y que el marido pierda su prestigio profesional y carrera, les impulsa a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre.

“Lo que tú quieras” parte de un proceso de investigación sobre las adopciones internacionales y las irregularidades que se presentan en este ámbito para adentrarse en temas como la desigualdad de oportunidades, la posición de la mujer ante la sociedad y el mundo según en el sector social o geográfico en el que vive, la ambición profesional y la búsqueda de identidad.

Es una comedia dramática con tintes de thriller, que plantea la historia desde los dos lados, desde el de la pareja con buena posición que lucha por tener un hijo al que le darán cuanto necesite y del de las familias o madres solteras de bajos recursos de otros países que se ven obligados a entregar a sus hijos en adopción por la dura realidad en la que viven.