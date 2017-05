Martín Montes pegó el portazo y el DT ahora es Juan García

Se va un DT y llega otro, situación que estamos muy acostumbrados a ver en el fútbol nacional ante malos resultados y en nuestro querido fútbol local, esto también ocurre. En este caso se trata de Atlético Trenque Lauquen que en la jornada de ayer sumó a su nuevo DT, Juan García, tras el alejamiento de Martín Montes, quien decidió no seguir al mando del “Indio” debido a que sus expectativas no fueron colmadas por un equipo que hasta aquí solo ha sumado 5 puntos tras los 7 partidos jugados en el Torneo Apertura, acumulando un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Para un club que cuenta con muy buenas inferiores y acostumbrado siempre a dar batalla, éste no es uno de los mejores presentes y es por eso que Martín Montes ha decidido pegar el portazo, dar un paso al costado y dejar el camino abierto para un nuevo DT. Juan García toma el mando por tercera vez, alguien que siempre está dispuesto a dirigir al “Indio” pero sabe que no tiene un buen panorama. Ayer dialogamos con el DT que por la tarde ya tenía el primer contacto con su equipo.

García fue claro y contundente. Sabe que este Apertura ya está perdido y que solo importa cerrarlo de la mejor manera para encarar el segundo torneo del año. Pero a la vez disparó sobre el fútbol local: “Éste es mi tercer regreso a Atlético y me tomó por sorpresa, yo no estaba esperando esto y aguardo el momento con mucha expectativa porque sé que tengo un grupo muy bueno y unido”, asimismo remarcó: “No es fácil dirigir en nuestro fútbol, ya los jugadores no son los que eran antes, no se entrena como se debe y tampoco están predispuestos a dar lo mejor. Yo creo que es una de las situaciones más difíciles en las que me ha tocado estar”, a pesar de este panorama, reconoce: “Atlético tiene muy buenas inferiores y tengo ganas de buscar y promover ahí adentro. Este es un Club que siempre da pelea y trabaja bien, así que llego con muchas expectativas”.