Martín Grau y su arte mural, plasmado en la hermana Colombia

En 2015, un grupo de entusiastas jóvenes de Chinácota, Colombia, le dio vida a un encuentro internacional de muralismo y fue tanto el impacto en la comunidad del hermano país que el proyecto gustó y se consolidó.

Este año se cumple la segunda versión del Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público (que comenzó el pasado 5 de octubre y culminará el próximo viernes 20) que tiene como lema ‘Por la paz de nuestros pueblos’. En total participan 40 artistas de diferentes partes del mundo, entre ellos el local Martín Grau quien es delegado nacional del MIM ya cuenta con una experiencia internacional. Durante la semana pasada, él realizó diferentes trabajos en el hermano país representando al distrito de Trenque Lauquen.

El junto a sus colegas hicieron y harán con su arte murales no sólo en Chinácota, pues en esta versión también se llegará a Pamplona, Ragonvalia y Toledo, donde se hará un acercamiento especial con la comunidad indígena u’wa de la vereda Samoré.

El encuentro fue organizado por la Corporación Social y Cultural Víctor Manuel Vargas, cuyo director administrativo es Jhon Jairo Leal Galvis. Además, tiene el respaldo del delegado Internacional Movimiento Italo Grassi en Colombia, Diego Armando Barajas Vera.

n Por la paz

Martín Grau dialogó con La Opinión y explicó detalles de este encuentro y de su encuentro con esta cultura latinoamericana. “Estuvimos en la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, Colombia, la temática es ‘Por la paz de nuestros pueblos’. Es un encuentro de muralismo organizado por el MIM (Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi) organizado por Diego Barajas que es el coordinador y delegado en Chinácota. Y yo participo representando a Trenque Lauquen por ser delegado nacional”.

El artista contó que “en Colombia nos hemos encontrado con una realidad totalmente diferente a la de Argentina. Aquí la preocupación es otra. Pese a que uno en estas comunidades chicas está cómodo hay una preocupación alrededor de lo que ocurre con la guerrilla, con la droga, que es muy pesada. Y, como en todos lados, hay también mucho descontento con su clase política”, explicó.

Grau contó que “también noto que hay dos formas de analizar el tratado de paz que se ha hecho hace poco tiempo en el país. La gente adinerada del pueblo no le da importancia pero sí es muy importante para las comunidades chicas. El tratado ha traído mucha tranquilidad, orden y se nota que es cada vez menos la cantidad de guerrilla que afecta la tranquilidad de las comunidades”.

Con respecto al trabajo artístico realizado, Grau explicó que “tuve la posibilidad de realizar un mural esgrafiado en Chinácota que es el primero que se realiza en esta región. Trabajamos tres personas y estoy contento porque me dio la posibilidad de poder proyectar una técnica nueva en Colombia y ser una de las primeras personas en mostrarla y hacerla ver. Y realmente me quedé muy feliz por cómo se desarrolló todo aquí, hemos estado muy bien, la gente es muy macanuda y divina”.

Cabe señalar que de los artistas que fueron parte de este encuentro pertenecieron a los países de Argentina (16), Bolivia (5), México (12), Venezuela (3), El Salvador (2), Chile (2), Ecuador (2), Perú (4) y los restantes de Italia, India, Canadá y de Francia.