Martín Grau, en Colombia, en el 3º Encuentro de Muralismo “Por la Paz de Nuestros Pueblos”

Desde hace unos días, el artista trenquelauquense Martín Grau se encuentra en el hermano país de Colombia participando del 3º Encuentro de Muralismo “Por la Paz de Nuestros Pueblos” que se realiza en el Departamento de Santander, más precisamente en la localidad de Pamplona y municipios aledaños.

Cabe señalar que la región norte de Santander crece en su aspiración de ser la primera galería artística a cielo abierto, en donde el muralismo, las técnicas mixtas, el esgrafiado, la aerografía y la pintura en general toman los muros y paredes de siete localidades colombianas que por estos días llenan sus calles de historia, arte y mucho color.

Grau participa de este encuentro (cuyo lema de este año es “Memoria, paz y tradiciones vivas”) como delegado nacional del MIM (Movimiento Internacional de Muralistas) Ítalo Grassi. Desde tierra colombiana, el artista contó a La Opinión que en estos primeros días “hemos intervenido diferentes lugares, puntualmente a mí me tocó trabajar sobre el costado de una feria de toros y ahora voy a comenzar a trabajar en la fachada de un hotel, sin dudas un desafío muy importante. Este último trabajo lo realizaremos con la técnica esgrafiado”, dijo antes de agregar que “el primer mural llevará como nombre ‘Tradiciones vivas’ que es la temática de este tercer encuentro y un poco la idea es transmitir y dar a conocer los instrumentos de la Patagonia. Por esa razón realizaré la cara de un originario y uno de los instrumentos típicos del sur como es el kultrún. Quizás no sea de importancia en la Argentina pero aquí en Colombia no se conocen esos instrumentos y por esa razón ha causado bastante revuelo y muchos me han preguntado cómo es su funcionamiento”.

n Organización

Por su parte, Diego Armando Barajas Vera, organizador general del encuentro de muralismo, señaló a este medio sentirse satisfecho por el desarrollo de este acontecimiento que “va a tener una acogida muy fuerte en el territorio, vamos a abarcar siete municipios y estamos buscando la posibilidad de crear la galería a cielo abierto más grande del Departamento de Santander que refiera a algunos hechos históricos que se han venido trabajando acá y a la paz de nuestros pueblos”.

En este sentido, comentó que “estamos concurriendo unos 60 artistas los cuales vamos a hacer 50 intervenciones. Somos artistas de cinco países que se han comprometido con cooperar con esta transformación en los barrios, con los chicos, con la gente que se une a esta causa. Y sabemos que en este territorio lleno de guerra necesitamos que los niños cambien las armas por los pinceles y que haya una construcción desde la base llena de cultura por las memorias vivas, por sus propias tradiciones. Entonces realizaremos ese simultáneamente en los barrios marginados y en los municipios alejados que necesitan descongelarse y activarse para poder buscar una visualización de su paz que es lo que se está buscando y lo que el artista debe propiciar, ser un mediador para que eso ocurra y poder encontrar esa paz en cada pueblo”.

Por último, Jaime Uribe, director ejecutivo de la corporación social y cultural Víctor Manuel Vargas, impulsora del tercer encuentro afirmó sentirse “gratamente complacido por contar con ese amalgama de tantos artistas, tantos estilos, de tantos saberes y también muy complacido de lograr convocar en un solo espacio tantas maneras diferentes de visibilizar el mundo”, dijo antes de culminar señalando que “nuestra organización tiene aproximadamente 10 años, somos gestores culturales del norte de Santander y nuestro propósito dentro del encuentro de muralismo es el de visibilizar más nuestro Departamento y nuestro país ante el mundo”.