Marta Escobar sigue esperando respuesta

La ex consejera escolar, Marta Escobar, informó a través de su página de Facebook que el recurso interpuesto tras su destitución del cargo y de la presidencia del organismo “se encuentra en la última etapa de revisión después de haberlo visto por segunda vez la Asesoría General de Gobierno” y dijo que espera que “esto se termine de una buena vez y que quien tenga que dar su respuesta lo haga”.

Asimismo señaló que hasta el momento no ha tenido respuesta formal de las autoridades de la UCR y el PRO, a las que remitió una nota pidiendo que se expidan en torno al tema, más allá de las declaraciones realizadas a Cablevisión por el presidente de la UCR, Francisco José “Pepe” Font y el intendente Miguel Fernández.

Bajo el título “De a poco todo se encamina”, Marta Escobar publicó el siguiente texto en su cuenta de Facebook: “Después de un año, logré que apareciera el expediente realizado por Infraestructura Escolar que informa de irregularidades en el Consejo Escolar. Lo que me permitió que ayer pudiera hacer una presentación en La Plata, solicitando acumulación de causas”.

Y agregó: “Esto se hizo porque estoy más que convencida que a partir de que se sabe de la existencia de este informe, seguidamente se organiza mi destitución. A los hechos me remito para hacer este análisis ya que este expediente se realiza a mediados de abril del 2016 y a mediados de mayo de 2016 se pide la Sesión Especial en la cual se me destituye. Esto es una prueba más que importante para mi porque se podrá incluir el relevamiento que se hizo en la oportunidad sobre el estado de situación de los establecimientos escolares”.

Asimismo informó que “mi recurso interpuesto se encuentra en la última etapa de revisión después de haberlo visto por segunda vez la Asesoría General de Gobierno.

Solo espero que esto se termine de una buena vez y que quien tenga que dar su respuesta lo haga”.