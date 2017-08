Marta Escobar pide explicaciones

La nota, a la que tuvo acceso La Opinión, fue dirigida al presidente del Comité, Francisco José “Pepe” Font como autoridad del partido. En la misma pide: “Se me informe que tipo de tratamiento se le ha dado a mi destitución y si se ha hecho la investigación correspondiente para ver si son reales los diez puntos con los que se me acusa y luego se me separa del cargo de consejera y presidente del Consejo Escolar.

Solicito esto en virtud de que cuando se me separa de mi cargo se involucra a personas e instituciones ligadas a esta comunidad y se me acusa de situaciones graves”.

Y agrega: “Le pido esto a usted porque el anterior presidente de Comité, Miguel Lafrosia no se ocupó del tema. Además sería importante para los afiliados que se aclare como este Comité permite que se deje a un afiliado militante como si fuera un delincuente, sin haber hecho los pasos legales correspondientes. Y lo que es más grave que se incluya en esta nueva lista de candidatos para las próximas elecciones a dos de las personas que armaron esta causa, como Cecilia Bassani y Claudio Figal”.

En este sentido sostiene: “Lo de la señora Bassani no tiene calificativo alguno, porque decide aplicarme la pena máxima habiendo estado trabajando ella solo un mes y medio. Y lo del señor Figal es antidemocrático porque se ocupa de como desplazar de sus funciones a una persona elegida por el pueblo, siendo que tiene que dar el ejemplo ya que es el presidente de un ámbito más que importante de nuestra ciudad”.

n Otros pedidos

En este marco, Marta Escobar comentó ayer a La Opinión que el objetivo de difundir este pedido a la UCR “es para alertar al votante, no vaya a ser que voten a alguien que después lo saquen del medio como hicieron conmigo”.

También adelantó que tiene previsto hacer el mismo pedido de informe al PRO ya que “yo salí de una alianza política formada por UCR y PRO, llamada Cambiemos, y también al intendente Miguel Fernández porque él encabezó la lista de Cambiemos y no se ha expresado con respecto a mi destitución”.

Estos pedidos se terminarán de formalizar en el transcurso de la semana, adelantó Escobar.