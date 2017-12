Marta Escobar: “La onda fue llorar y hacerse las víctimas”

Y tras la cita la ex presidenta del Consejo señaló: “Después de no tener nunca respuesta a mis pedidos ante la DGCyE logré hacer una acumulación de causas donde incorporé el expediente de Infraestructura Escolar donde habla de irregularidades, entonces volvió todo a Asesoría para su tratamiento. De todas maneras faltaría que alguien me conteste”.

En el mismo sentido indicó que “esta demora por parte de las autoridades de Educación” le favorece porque la “habilita a accionar por la vía judicial”.

n “Un poco de gracia”

Sobre el acto de asunción de los nuevos consejeros escolares, Escobar ironizó: “Parece que la onda de hoy fue llorar y hacerse las víctimas. Yo lo único que quiero es que se aclare esta destitución porque si no quedo como una funcionaria corrupta”.

Además agregó: “Me causó un poco de gracia que se hiciera alusión a mí aunque sin nombrarme. Porque yo estaba presente y me podrían haber dicho todo en la cara. Por eso lo tomo como de quien viene”.

Por último indicó: “Otra cosa que me causó gracia fue que el actual presidente (Mauricio Rodecker) hable de democracia cuando no fueron para nada democráticos conmigo. Además me parece que quien tendría que haber estado más tiempo en los medios fue Julio Lambert, que fue mucho tiempo tesorero de un ente administrativo escolar que tiene un expediente abierto por irregularidades”.