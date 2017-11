Mariel Jordán confirmó que asumirá como edil en el HCD

En el ámbito político local se tejieron ayer todo tipo de conjeturas y análisis en torno a una posibilidad que tomó vuelo en torno a la asunción de candidatos de la lista de 1País (encabezada por Jorge Jordán) para el próximo ciclo del Concejo Deliberante, pues el tercer miembro de la lista de la mencionada fuerza, Juan Pablo Ripamonti, hizo referencia a que la segunda integrante de esa nómina, Mariel Jordán, debería optar por un cargo entre el HCD y su trabajo como médica en el Hospital Orellana por una cuestión de incompatibilidad.

Ripamonti ingresó a la lista en cuestión tras perder su nómina en las PASO por muy pocos votos con la de Jordán y las relaciones entre los dos grupos no quedaron bien paradas. De modo que si en algún momento el abogado debe volver al Concejo durante el próximo ciclo no es seguro que Jordán tenga apoyo de su parte.

Mariel Jordán es médica clínica en el Hospital trenquelauquense y Ripamonti destacó que “la decisión que se tiene que tomar será de ella”. “Si trabajás en el Hospital y no cumplís con ciertos requisitos puede haber una incompatibilidad. Es una cuestión funcional”, dijo, y explicó que el decreto-ley 8.078/73 modificado por la ley 13.644 sostiene que una persona no puede cubrir paralelamente dos o más empleos nacionales, provinciales o municipales, añadiendo que “ningún médico, como (Raúl) Delamata, ‘Tochi’ Rosa o Gastón Rodríguez, pudieron acceder a las excepciones que plantea la Ley y tuvieron que optar por una función por una cuestión de incompatibilidad de funciones”.

Mientras que la propia Mariel Jordán le confirmó a La Opinión que “hay una cuestión de incompatibilidad”, pero a la vez confirmó que asumirá su cargo como concejal, aunque buscará seguir atendiendo a jubilados en los consultorios del Hospital de forma ad honorem.

Consulta en curso

Jordán explicó: “Hay una incompatibilidad de funciones. Lo estuvimos charlando con Miguel (Fernández) y se va a plantear el caso en Provincia para que no haya problemas. Yo puedo pedir licencia y no atender, pero queremos ver la posibilidad de que pueda hacer consultorio ad honorem por mis abuelos de PAMI. Se va a consultar. Todavía no tengo una respuesta. Pero si hay incompatibilidad seré concejal y los abuelos se redistribuirán con el resto de los médicos. Voy a asumir, y como me preocupan mis pacientes busqué esta alternativa”.

La médica destacó además tener a cargo una gran cantidad de pacientes jubilados que se atienden por PAMI, un número que estimó en alrededor de 700 vecinos. “Planteé la posibilidad. Como no soy especialista única por ahí no se puede dar, ya que hay otros clínicos en la ciudad. Se han hecho excepciones años atrás, por ejemplo con Miguel (Fernández), pero en su caso era en ese momento el único nefrólogo. Será cuestión de esperar”, señaló Jordán.

Por último la profesional de la salud marcó que “hasta el 10 de diciembre habrá tiempo para ver cómo se define la situación”.

Bancas

Por su lado, Ripamonti resaltó que “en la medida que no tengas incompatibilidades, ser concejal es una carga pública”, agregando que en su caso, si en determinado momento debe asumir nuevamente como edil (su mandato por el FR culmina el mes próximo) lo hará. “No tengo incompatibilidades y se trata de una carga pública. No es carga pública ser candidato pero sí asumir el cargo. Todavía falta mucho y para que yo tenga que asumir, si se da, tienen que pasar muchas cuestiones que no están resueltas. Pero si me toca asumiré, como manda la Ley, y cumpliré con el mandato popular”, aseguró.

Y a partir de esto es que se pueden sacar algunas conclusiones, apuntando a que, más allá que Mariel Jordán asuma en diciembre (algo ya confirmado), tanto ella como Jorge Jordán no deberán faltar durante las sesiones del próximo ciclo si es que no quieren dejarle una banca del HCD a Ripamonti. A menos que las tensiones se enfríen.