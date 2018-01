María Ovejero, una tucumana con historia

Ya había sido la mejor atleta en el 2016 y tras su ausencia en el 2017, decidió regresar para conquistar una prueba que le gusta mucho.

Ovejero tiene un viaje de 16 horas para llegar a nuestra ciudad. Si ella decide venir a correr es porque no solo piensa en el premio en efectivo, algo lógico para una atleta que vive de esto, sino también por la importancia de la carrera.

Dijo Ovejero una vez ganada la competencia: “Estoy muy contenta. Por suerte es un año más que puedo venir y ganarme el primer puesto. Me habían invitado de otras carreras pero decidí venir acá porque cuando vine en el 2016 me trataron muy bien, la gente en la carrera te alienta todo el tiempo y eso es muy lindo, se siente mucho la gratitud del público para con los atletas”.

N Regreso

Con respecto a su ausencia en el 2016 explicó: “Tuve otros compromisos, otros desafíos, que impidieron que venga. Pero este año tengo que agradecer a Rubén Islas por la invitación y a toda la organización por esta linda carrera”.

Para Ovejero, y el resto de los atletas de primer nivel, la elección de cada carrera es un punto importante. “Siempre estás pendiente de quién corre y de los premios que hay. Uno vive de esto y tenemos que decidir qué nos conviene más. No es fácil hacer 16 horas de viaje para correr”, resalta.

Por último la deportista sostuvo que suele competir en carreras de corta distancia, hasta un máximo de 21 kilómetros, pero resaltó que este año trabajará para debutar en maratón. “El objetivo es ir al Maratón de Buenos Aires. Tenemos que entrenar mucho para esa carrera”, cerró.