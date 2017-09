Marcos Lobosco habló del Proyecto Juvenil

Para el juvenil ciclista trenquelauquense este es un año importante donde está siendo parte de un equipo denominado Proyecto Juvenil que tiene al experimentado Gerardo Fernández liderando el team. Marcos Lobosco dialogó ayer con La Opinión y contó cuáles son los objetivos de la formación. La Doble Macachín será la primera prueba importante para este equipo de jovencitos aspirantes a profesionales. Porque ellos tienen muy claro que en el mundo de las dos ruedas se puede llegar muy lejos. El camino no será fácil, pero la lucha por llegar a las mejores competencias ya está en marcha. Marcos Lobosco es hijo de uno de los mejores ciclistas que ha dado la ciudad, y que todavía sigue en marcha. Javier y Marcos han coincidido en varias carreras “en la última le gané” dijo entre risas Marcos en referencia a su padre, Javier. También está Alejandro, tío de Marcos, con lo que el team Lobosco está bien armado. Pero no hablaremos de este equipo, sino del Proyecto Juvenil que lidera Gerardo Fernández. El team conformado por juveniles de 16 y 17 años ya tuvo su debut el pasado 29 de julio en Lobos y en Azul, sobre el cierre de este agosto, contó con los triunfos de dos de sus pupilos. Marcos explicó cuál es el trabajo que se realiza y los objetivos de la formación. “El primer gran objetivo es la carrera en La Pampa, la Doble Macachín, una prueba de tres etapas en dos días”. Todo comenzará con una primera etapa de ruta de unos 60 kilómetros de ruta, y en el segundo día de pruebas, los 8 kilómetros de la contrarreloj y otros 50 kilómetros callejeros. A su corta edad, Marcos se siente más a gusto con las pruebas de larga distancia “me gustan las carreras de ruta larga de 100 kilómetros en pelotón. Luego cuando pase a la categoría Sub23 (ahora Juniors) ya tendremos carreras de 160 kilómetros”. Para completar estas difíciles distancias dijo que “entreno unos 5 días a la semana, con días de gimnasios y las carreras de los domingos”. Sus entrenamientos están a cargo de Daniel Curutchet, el encargado de planificar sus días de rodajes. “Nos dirige Gerardo Fernández. Es un ciclista de mucha experiencia, que ha ganado vueltas en Europa y es nuestro director en carrera. En la competencia de Azul nos escapamos con otro corredor y él iba en el pelotón haciendo de tapón”, cuenta un Marcos Lobosco sobre esas carreras que, a pesar de la distancia, intentan hacer un trabajo de equipo como si fuera el Tour o la Vuelta más importante del mundo.

n Seguir entrenando

Amante de las dos ruedas el juvenil sigue siempre muy atento a las instancias de estas competencias importantes “ya me vi todo el Tour de Francia y el Giro de Italia, ahora estoy con la Vuelta a España” casi como un Mundial de fútbol para los futboleros. Seguramente Eduardo Sepulveda es un faro para todos los juveniles de nuestro ciclismo. “Sepulveda ahora pegó un buen salto al firmar con el equipo Movistar. Es como pasar al Barcelona, en el fútbol. No ha tenido suerte con las caídas en el Tour. También lo sigo mucho a Nairo (Quintana), Froome que es el mejor y siempre me gustó Alberto Contador” el español que se retira en esta Vuelta a España. “Yo quiero seguir con esto, con el ciclismo y llegar lo más lejos que pueda. Hay que tener buenos contactos, estar en carreras importantes y tener buenos resultados en los campeonatos nacionales” como para poder aspirar a dar un salto de calidad. Lobosco aún es muy joven y recién en la próxima temporada estará pasando a la Sub23. Todo a su tiempo, pero siempre con la mente puesta en seguir progresando.