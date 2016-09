Marcha y acto por Jorge Julio López

Hoy, 18 de septiembre se cumplen diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, un luchador por los derechos del pueblo trabajador argentino y testigo clave en los juicios por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la ciudad de La Plata y sus alrededores por la patota del genocida Etchecolatz.

En la ciudad de Trenque Lauquen, desde 2007 se ha realizado cada 18 de septiembre una marcha reclamando Verdad y Justicia para Julio (‘Tito’, como lo llaman sus familiares y amigos), organizada por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

n Desde la Plaza

Este año, una vez más, el lugar de reunión será la plaza San Martín a las 17 para iniciar la movilización desde allí hasta la sede del Concejo Deliberante, donde durante todos estos años se ha colocado una bandera con la pregunta: ¿Y Julio López?, (interrogante vergonzosamente no respondido hasta ahora por autoridad alguna).

Como señalaron desde la DDHH local, hoy a las 17 “tenemos entonces un compromiso con el futuro de nuestra democracia: no olvidemos a Julio López, no permitamos que “Tito” (el valiente albañil de Los Hornos) desaparezca en el olvido.