Se anuncia para el 17 de noviembre a las 16 en la Plaza San Martín la denominada Primera Marcha del Orgullo LGBTIQ en Trenque Lauquen, una iniciativa que ha tenido buena respuesta en las redes sociales por estos días, de modo que es de esperarse una numerosa convocatoria.

Se trata de una propuesta sin antecedentes a nivel local que busca visibilizar la situación de un grupo de vecinos que apuntan a vivir en un marco social y laboral más ameno en diferentes aspectos.

Terminología

Cabe añadir que la comunidad denominada como LGBTIQ incluye a lesbianas (personas que se identifican como mujeres y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como mujeres), gays (personas que se identifican como hombres y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como hombres), bisexuales (personas que se sienten atraídas tanto hacia personas de que se identifican como mujeres como a personas que se identifican como hombres), trans (término que se utiliza en diferentes sentidos pero que en general se usa para describir a personas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo biológico, muchas veces diferenciadas entre travestis, transgéneros y transexuales), intersex (personas cuyo sexo biológico no se ajusta a la definición binaria hombre/mujer) y queers (toda aquella persona que no se ajustara a los parámetros de la heterosexualidad).