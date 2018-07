Marcan incertidumbre sobre la situación económica de la UTN

El decano de la FRTL UTN, José Gortari, participó de la tercera reunión ordinaria del consejo superior de la Universidad Tecnológica Nacional en la que fue tratada la difícil situación económica por la que atraviesa el sistema universitario en general y de la UTN en particular.

En el encuentro fue aprobada una declaración que otorga mandato al rector para peticionar ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que no se detengan las obras de infraestructura universitaria, que se resuelva rápidamente la paritaria docente y no docente, y que se transfieran en lo inmediato los fondos de funcionamiento de las universidades, que no se otorgan desde el mes de febrero. En tanto, la declaración fue aprobada por unanimidad.

Investigación y salarios

Esta situación, sumada a los fuertes incrementos en las tarifas, genera una incertidumbre de cómo afrontar durante los próximos meses los pagos de los servicios. Y repercute también sobre las actividades de investigación, que no reciben los fondos que corresponden a cada programa.

Por otro lado, se apuntó que hasta la fecha no se vislumbra ningún inconveniente en el cobro de los salarios.