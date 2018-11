Maquiagro Quenumá presenta interesantes novedades para esta Expo Rural 2018

Sin dudas una de las mayores atracciones que ofrece cualquier Expo Rural son las enormes maquinarias agrícolas expuestas al aire libre y que llaman la atención tanto de entendidos como de aquellos que no conocen su función pero que se sienten atraídos por su inmenso porte.

En este marco, La Opinión tuvo la oportunidad de dialogar con el comerciante local Marcelo Moralejo, uno de los titulares de la empresa Maquiagro Quenumá, quien contó cuáles son las novedosas maquinarias de tecnología de avanzada que hoy lideran el mercado. “Estamos trayendo bastante novedades –contó-. Nosotros comercializamos varias marcas de herramientas agrícolas y en cada una estamos presentando una novedad. Por ejemplo, la línea Pauny, que es una línea de tractores nacionales, se está presentando un tractor de 220 caballos que ha salido ahora”.

Por otro lado, Moralejo señaló que “en la línea Mainero se están presentando dos herramientas nuevas. Una es un mixer que trabaja en forma horizontal y tiene la particularidad y la novedad de procesar rollos, es decir, le ponen un rollo entero y en 8 minutos con una potencia de 80 o 100 caballos esta herramienta lo desmenuza primero y lo muele después. Hasta ahora veníamos trabajando con mixers verticales con una exigencia de potencia muy grande, más del doble, con tiempo de moliendas muy altos y con costos de compra también muy altos. Y esto ha revertido todas esas características que tenían los mixer verticales”, dijo el comerciante antes de destacar que “son maquinarias novedosas para la región y también para el mundo porque no hay en el mundo mixers de sistema horizontal que haga este trabajo”.

n Más novedades

Moralejo comentó que “después tenemos una arrolladora que hace un rollo como todas las arrolladoras pero tiene dos particularidades. La primera es que a medida que entra el pasto lo va trozando en 7 o 14 centímetros. Y la otra particularidad es que puede trabajar haciendo un rollo de núcleo compacto o de núcleo flojo o, bien, ambos. Y, para determinadas situaciones de trabajo, se usan todos. Esta máquina es traída por Mainero y ya se ha vendido y está andando muy bien y la gente la está recibiendo con muchas ganas porque les facilita mucho el trabajo. Es muy importante porque baja notoriamente las horas-hombres, el esfuerzo de las personas y el dinero en procesar los rollos de otra forma”.

Por otro lado, el entrevistado comentó que “en la línea Crucianelli tenemos una máquina que nosotros le decimos ‘la nueva pionera’ de granos finos y gruesos que es la evolución de otra máquina que se llama ‘la pionera’. Esta nueva máquina tiene una actualización tecnológica bastante importante. Por ejemplo, una de las características es que cuando se está sembrando grano grueso lo hace con un sistema de siembra americano que se llama precision planting. A mi juicio y creo que no estoy muy desacertado es uno de los mejores que anda en el mundo dando vueltas. Entonces, se trata de una máquina que viene con una impronta tecnológica bastante fuerte. Aún no hay ninguna vendida en Trenque Lauquen, sí en Pellegrini, sí en Garré, sí en Salliqueló, pero acá no se entregó ninguna”.

n Fumigadores y fertilizadoras

Por otro lado, Marcelo Moralejo comentó que también se encuentra en exposición “otra línea de máquinas agrícolas, en este caso fumigadoras autopropulsadas y fertilizadoras autopropulsadas. Pertenecen a una marca que comenzamos a comercializar este año, la marca Caimán, que son fumigadoras y fertilizadoras con un paquete tecnológico tremendamente importante. Estas maquinarias sí ya las hemos comercializado en Trenque Lauquen, en varios lugares ya están trabajando un montón de estas máquinas porque la gente las ha recibido con muchas ganas por esa tecnología de avanzada que les ahorra mucho dinero cuando están trabajando. La verdad que tenemos muy buenas expectativas para estos días de Expo Rural y también para los meses que siguen”.

n Buen año

Consultado sobre el balance que realiza de este año en cuanto al movimiento comercial, el entrevistado comentó: “No ha sido un año malo, si bien no fue igual que el año pasado ha sido un buen año, se ha vendido de todas las líneas bastante bien. Justamente, en estos días estamos haciendo unos balances en el negocio y cerramos el balance de sembradoras con casi sesenta máquinas vendidas que es una muy buena cantidad. Y en lo que respecta a fumigadoras se han vendido unas cuantas también, de la misma manera que tractores”.

Por último, señaló: “El país está pasando por momentos complicados pero siempre tratamos de no bajar los brazos. Personalmente, pienso que es la primera crisis en la que veo que el gobierno la toma en serio, que los remedios que le pone a la crisis no son para pasarla y que la cosa siga mal, es una crisis que está bien medicada. Esa es la gran diferencia de esas crisis con otras. Pueda ser que sea así”.