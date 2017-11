Malestar por la suba del inmobiliario rural

La Sociedad Rural de Trenque Lauquen, adherida a Carbap, manifestó ayer su malestar por la aprobación del aumento del inmobiliario rural que ronda el 50%. En una nota que remitió a La Opinión la entidad ruralista local informa que “la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense aprobaron en dos sesiones contiguas el proyecto de Presupuesto 2018 enviado por el Ejecutivo provincial, que, entre otros puntos, prevé $630.000 millones de gastos con un endeudamiento de $85.000 millones. Además, incluye la ley de proyecto Impositivo, que establece un aumento del inmobiliario rural y bajas en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa encabezados por su presidente Matías de Velazco desarrollaron una intensa agenda de reuniones esta semana con el fin de esclarecer a legisladores, funcionarios y hasta el mismo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Salvador, de las consecuencias que conllevara a la producción el impuestazo rural previsto en el proyecto de ley del Presupuesto 2018 el cual Carbap rechaza absolutamente”.

Asimismo señala que “el incremento del impuesto inmobiliario rural al 50 %, unos 40 puntos por encima de la inflación estimada por el Banco Central para el 2018 (10 %) es ampliamente rechazado por las entidades de base y los productores agrupados en el movimiento rural confederado. Es importante recordar que el año pasado hubo un aumento en el inmobiliario rural de un 38 %, y en el segundo semestre de este año desde ARBA se revaluaron 17.000 partidas con aumentos que alcanzaron hasta el 200%”.

En este sentido señalan que “todos estos temas se vienen trabajando en la Mesa Provincial desde que asumió el actual gobierno; en los encuentros que tuvimos en marzo del 2016 y de este año con los legisladores y funcionarios, en la ciudad de La Plata en el marco del consejo de Carbap; en cada visita oficial en el interior, especialmente desde que la Provincia está azotada por el agua”,

n Mensaje contradictorio

Para Carbap y la Rural local, “la intensa y constante presión tributaria que plantea el gobierno provincial se contrapone a las claras con el mensaje del presidente de la Nación Mauricio Macri de gradualidad y cuidado del ciudadano, ya que desde el Ministerio de Economía Provincial se observa con más ahinco el aumentar la presión fiscal que la real situación de los productores y su capacidad de pago.

Para el Ministerio de Economía Provincial, ya han quedado atrás los campos incendiados del sur bonaerense, y las millones de hectáreas inundadas e improductivas que aún existen en territorio bonaerense. Por ello, se le planteó a los legisladores y funcionarios lo excesivo del aumento inmobiliario rural, con un porcentaje tan alejado de la inflación prevista que resulta injusto. Además se destacó la inequidad que plantea el proyecto de ley de presupuesto 2018 en lo referido a Ingresos Brutos, exceptuando de tal tributo a tan solo microempresas agropecuarias que facturan hasta 3 millones de pesos anuales, dejando fuera a la gran mayoría de pequeñas empresas agropecuarias, en disparidad con otros sectores económicos de la provincia”.

n Emergencias sin homologar

También remarcan que “en este contexto, aún existen declaraciones de emergencias sin ser homologadas por decreto de la gobernadora, con lo cual no tienen efecto alguno. La ralentización de las acciones del gobierno provincial frente a las inundaciones cuando estas salen de las tapas de los diarios ha provocado un fuerte llamado de atención en las comunidades rurales afectadas. En tal sentido, en los próximos días comenzaran a realizarse asambleas y reuniones esclarecedoras sobre el impacto real que este impuestazo tiene en el sector productivo bonaerense debido al profundo malestar que se viene manifestando en todo el territorio bonaerense productivo luego de conocidos los porcentajes de incrementos del impuesto inmobiliario. Ya se realizaron reuniones zonales en distintos puntos de la provincia para analizar la situación y los pasos a seguir ante este impuestazo que se torna inviable en una provincia que aún no se recupera de las inundaciones.

Desde las bases, se palpa un desaliento por volver a diálogos inconducentes que parecían haber quedado atrás ya que todo este accionar del gobierno provincial no muestra señales claras a la producción. Se necesita reconstruir la confianza para que las inversiones se concreten y generen puestos de trabajo genuinos”.