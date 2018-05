Malestar de comerciantes con el SEM: “La gente no viene a los negocios”

Un grupo de comerciantes del boulevard Villegas se encuentra por estos días convocando a colegas de diferentes rubros que se desempeñan en el centro comercial de Trenque Lauquen con el fin de mantener una reunión para analizar el balance que dejaron las primeras semanas de aplicación del nuevo sistema de estacionamiento medido.

La razón de esta convocatoria se basa en que muchos de ellos afirman que, desde que el nuevo sistema comenzó a aplicarse, se ha apreciado una notoria merma de una clientela que prefiere alejarse y hacer sus compras en otro lugar de la ciudad antes que realizar el trámite pertinente para poder estacionar en el centro y no ser multado.

Complicaciones

“El problema es simple: la gente grande tiene serias complicaciones con la aplicación de Internet, no comprende bien su funcionamiento y la gente de la zona no entiende nada. Cuando se les explica la nueva metodología arrancan y estacionan en otro lado”, comentó uno de estos comerciantes al ser consultado por La Opinión.

Asimismo, expresó que “hoy (por ayer) en pleno centro hubo sólo cuatro autos estacionados en los dos lados de nuestra cuadra en una hora pico de la mañana. Creemos que han aplicado muy de golpe algo que deberían haber hecho de otra manera para que la gente se fuera adaptando. Hoy la gente le dispara, no quiere saber nada con la aplicación del teléfono. Y eso complica la situación porque la gente no viene a los negocios, se va a los comercios de los barrios porque le esquiva a la posibilidad de estacionar acá”.

La reunión

En este marco, el comerciante señaló que el objetivo de esta eventual reunión “es analizar qué opción hay, si se puede volver al sistema anterior o instalar más puestos de venta porque, para alguien de la zona o bien un viajante que trae mercadería, no sabe bien dónde tiene que comprar y además no hay muchos lugares. En la primera cuadra del centro la gente tiene que hacer dos o tres cuadras para encontrar un puesto de venta”, dijo.

Por último, señaló que “la gente no quiere pagar el estacionamiento, viene gente de afuera, estacionan y cuando se les explica que tienen que ir a los quioscos a comprar el tiempo se van”.

Un “período normal de adaptación”

El concejal del Frente Renovador, Jorge Jordán, analizó las primeras semanas de funcionamiento del nuevo SEM al ser consultado por este medio. En ese marco, señaló que “toda medida nueva que tiende a cambiar las costumbres de la comunidad llevan un período normal de adaptación. Es simplemente un tema de costumbre que tienen muchos habitantes de la ciudad de parar frente a donde vamos a comprar, de caminar poco. En los otros municipios en los que se ha implementado este nuevo sistema ha pasado lo mismo, es una adaptación normal de la gente. Creo que hay que intensificar las campañas de publicidad, mejorar los puntos de venta que hagan más fácil la compra, porque a quien tiene la aplicación en el celular le es mucho más fácil que antes, no se pierde tiempo, es mucho más cómodo”, dijo.

Con respecto a la baja en las ventas que señalan muchos comercios, el edil señaló que “todos sabemos que estamos atravesando una situación difícil y es un tema económico general de todo el mundo, no sólo es de acá, a nivel nacional y provincial han bajado los índices de ventas también. En otros municipios ha ocurrido lo mismo, después funciona muy bien. Hay que hacer más publicidad, campañas de concientización, hay que optimizar un sistema que ha funcionado muy bien en otros lugares”.