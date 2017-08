Maldonado dirige el clásico de Pellegrini

En la tarde de hoy el fútbol liguista solo se dedicará a las categorías menores ya que se jugarán los encuentros pendientes de la tercera fecha del Torneo Intermedio en cuarta, quinta y sexta. También habrá un seven infantil en cancha de Monumental. Pero ambas actividades se verán sujetas a posibles cambios si el clima no acompaña. Además en las últimas semanas se contará con muy poca información proveniente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) debido a que siguen con un problema de conexión de internet. Con la buena predisposición de futbolistas, delegados y medios colegas, damos cuenta de los partidos que se estarían jugando esta tarde, con sus respectivos árbitros. Los partidos iniciarían a las 13 con la sexta división, dando paso luego a la quinta y cuarta categoría. En cancha de Barrio Alegre se dará el pleito entre las tres divisiones de Atlético Trenque Lauquen y Giat de Beruti, con los arbitrajes de Juan Carlos Viera en sexta; Sergio Álvarez en quinta y Cristian Pugnaloni en cuarta. Atlético Pellegrini se medirá en su cancha ante su clásico rival, Huracán. Los jueces designados fueron: Agustín Gómez, Claudio Maldonado y Gustavo Moreno. De esta información se desprende que no ha caído ninguna sanción hacia Claudio Maldonado, juez del partido entre Ferro y Las Guasquitas del pasado domingo en priemra división, que dejó una muy mala imagen en cancha.

Ferro Carril Oeste será local frente a Monumental con el arbitraje de Walter Rodríguez en sexta, en quinta estará Alejandro Martínez y en cuarta Julio Martínez; mientras que en territorio “Colono”, los chicos de Las Guasquitas serán local ante Barrio Alegre dirigidos por Juan Carlos Pereyra, Sergio Orosco y Luis Molinari.

n El seven

En Monumental la actividad está dirigida a los más pequeños con un seven en las categorías del 2006 al 2011. El encuentro iniciaría a partir de las 10.30.