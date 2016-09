Maíz: precaución en zona núcleo por exceso de frío y falta de agua

La siembra de maíz no termina de concretarse en la zona núcleo porque las condiciones no son óptimas, informó el organismo. La primera lluvia importante que desplegó el mes se concentró en una pequeña franja, al este, con 40 a 60 mm.

“Acecha un setiembre errático, frío y muy desigual en lluvias, inquietando los planes de siembras maiceras. Crece la ansiedad en la región núcleo por disponer de 20 mm para arrancar a sembrar en serio y asegurar las emergencias de los que ya largaron. La primera lluvia importante que desplegó el mes se concentró en una pequeña franja, al este, con 40 a 60 mm. Los repentinos cambios de tiempo, los termómetros que suben y bajan de 3 a 30 grados, suman incertidumbre a la implantación”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Y continuó: “Más lotes de trigo echan en falta los milímetros que no llegan, especialmente los más adelantados al oeste de la región. Allí están los cultivos que más humedad les falta y los que más la necesitan para elongar el tallo. Sin embargo, el trigo soporta y sigue con muy buenas condiciones en el 68% del área. Aparecieron algunas manchas pero no se generalizan controles. Se viene una siembra complicada en soja por los problemas de la semilla. Se diseñan estrategias para sortear los problemas del bajo vigor”.

n Lluvias dispares

“La semana presentó montos de lluvias muy dispares. Mientras el centro de baja presión generó lluvias en la porción sudeste con acumulados que superaron los 50 mm, en el noroeste casi no se registraron lluvias. Se destaca Baradero que recibió 58,4 mm. Esta situación ambiental errática generó que la siembra de maíz registre un escaso avance. En el sur de la zona núcleo esperan que se oree el suelo, mientras que al norte esperan unas lluvias para empezar y/o continuar con las siembras”, detalló la Guía Estratégica para el Agro.

Según el GEA: “La temperatura tampoco deja de ser protagonista por la gran amplitud térmica. Las máximas llegaron hasta 28 y 30 °C, superando los promedios normales para la época. A la vez, las mínimas cayeron por debajo de los valores históricos de septiembre, con 3 y 5 ºC. Estos bajos registros generan temor a la hora de enfrentar los lotes con las sembradoras. Los pronósticos no juegan a favor de la siembra. Indican que no habría lluvias por lo menos por una semana”.

El trigo pelea la falta de agua y las enfermedades. “Un 25% del área triguera está elongando sus tallos y se incrementa la demanda de agua. Si bien cuenta con agua en profundidad, la superficie se está secando en el oeste y norte de la región, con cada vez más casos puntuales se suman marcando los síntomas del déficit hídrico. Las enfermedades de hoja, como mancha amarilla, septoria y pústulas roya, comienzan a asomar desde las hojas basales. Hay necesidad de aplicaciones solo en casos puntuales. A pesar de todo, el trigo bien cargado de nitrógeno, mantiene muy buena a excelente condición en el 68% del área”.

n Soja

Aconsejan sembrar con más kilos, curar bien y evitar semillas con menos de 70% de vigor. “En soja se preparan los cuidados para enfrentar una siembra que no contará con la mejor semilla. El temporal de abril sigue afectando a la región por las consecuencias que dejó en la simiente. Bajó abruptamente su poder germinativo en casi todos los lotes que no llegaron a cosecharse antes. Los que pueden cambian de materiales, pero muchos se las tendrán que ingeniar para mitigar esta problemática. Por eso, se aumentarán los kilos a la siembra y se dejará las semillas más complicadas para siembras tardías, dado que presentan emergencias más rápidas. Y los más importante, se usará curasemilla sí o sí. Los técnicos recomiendan evitar siembras con valores de vigor por debajo del 70%, finalizó la BCR.