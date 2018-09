Macri confirmó retenciones al agro, menos ministerios y el fin del gradualismo

En un mensaje grabado y que duró algo más de diez minutos, Macri no realizó grandes anuncios pero sí sostuvo que como se atraviesa una “emergencia” desde el Gobierno volverán a poner el eje en las retenciones. “A los que exportan les vamos a pedir un aporte mayor”, explicó.

Desde Casa Rosada, el mandatario afirmó que “no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, vivir por encima de nuestros ingresos. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para equilibrar las cuentas del Estado”. En ese sentido, confirmó que volverá a aplicar retenciones al agro: “Vamos a pedirle a quienes tienen más capacidad de exportar, que su esfuerzo sea mayor. Sabemos que es un impuesto malísimo, que va en contra de lo que queremos. Pero es una emergencia y necesitamos de su aporte”.

Según el Presidente, en estos meses se desataron todas las tormentas juntas, por eso terminar con “las crisis recurrentes va a llevar tiempo”. Tras reconocer que durante dos años el mundo y el mercado apoyaron a Argentina, quienes prestaban plata empezaron a dudar. “Tomamos algunas medidas que generaron dudas, y nosotros como Gobierno tenemos que aclarar. Tenemos que enfrentar un problema de base, de no gastar más de lo que tenemos. Tenemos que equilibrar las cuentas del Estado”, lanzó.

El Presidente también anunció que reducirá la cantidad de ministerios “a menos de la mitad” en el marco de un nuevo ajuste. Con estos cambios “comenzaremos a superar la crisis” protegiendo a “los que más lo necesitan”, sostuvo.

“Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Pero sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar entre los que especulan para ganar una elección”, agregó Macri, quien reconoció que estos fueron los peores cinco meses de su vida después del secuestro que atravesó en 1991.

El mandatario también informó que se reforzará el programa Precios Cuidados, un bono extra para la Asignación Universal por Hijo, en septiembre y octubre, y controles de precios de productos y medicamentos. Asimismo, llamó a un “consenso urgente” entre la dirigencia política, empresarial y sindical, para superar la turbulencia económica. (DIB) FD