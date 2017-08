Luminarias, carteles políticos y la basura de Trenque Lauquen

n Acceso

Alberto se comunicó para dejar la siguiente inquietud: “Quisiera saber si por medio del diario podrían solucionar un problema que considero bastante grave. En el cruce de la ruta 5 y el acceso García Salinas hay muchas luces quemadas. Estoy escuchando que van a arreglar el acceso, pero creo que primero tendrían que arreglar la entrada que está muy oscura, además de ser muy peligrosa esa rotonda de noche”.

n Taller Protegido

Una vecina, mamá de un chico que va al Taller Protegido, se comunicó para “contar que la semana pasada hubo un episodio bastante feo, los chicos se asustaron mucho en el taller pero lamentablemente no se puede hablar con nadie del taller porque es siempre lo mismo y no conduce a nada. Yo más que nada me comunico para ver si hay alguna posibilidad de que uno de estos políticos que nos ofrecen tantas cosas puedan analizar la posibilidad de crear otro taller Protegido. Yo sé muy bien que nuestros chicos lamentablemente no dan votos pero pensemos en ellos, por favor lo pido. Sería bueno que nosotros como familia podamos elegir a qué taller queremos enviar a nuestros hijos”.

n Basura

Mirta realizó el siguiente reclamo: “En la esquina de la Escuela Nº1, sobre la calle Belgrano, hace meses que hay bolsas de basura tiradas, dan un aspecto muy feo, espero que la Municipalidad las levante”.

n Basura1

Juan Carlos pidió que los vecinos de Trenque Lauquen “cuiden más la ciudad. Supimos ser ejemplo de limpieza y prolijidad y parece que con el crecimiento enorme que hemos tenido en los últimos años hemos perdido conciencia de lo importante que el lugar en el que vivimos esté limpio. Por favor, trenquelauquenches, volvamos a acostumbrarnos a cuidar nuestra ciudad”.

n Carteles

n Pedro se refirió al no retiro de carteles por parte de las fuerzas políticas: “Es increíble que tenga que pedírseles por favor a los políticos locales que saquen los carteles de propaganda política de las esquinas y calles de la ciudad o que la Municipalidad lo tenga que hacer por ellos. Tener que seguir viendo la cara, incluso de aquellos que perdieron, la verdad que es una verdadera vergüenza”.

n Por la web

Raúl criticó duramente al gobierno nacional: “El gobierno de globos amarillos sólo tiene ojos para Buenos Aires Capital. Los medios audiovisuales a nivel nacional tampoco hablan de las inundaciones, hay rutas nacionales cortadas (5, 35, 188, etc.) algunas desde hace 3 o 4 meses, y todo pasa desapercibido. Se acuerdan cuando Luján se inundó allá por el 2015. Los periodistas andaban en botas y botes durante semanas informando a todo el país, ahora ninguno dice nada. Los campos y la producción están bajo agua. Sin embargo, la gente sigue ciega inflando globos amarillos. Estos inútiles hablan de que el motor de la economía es el campo pero no le dan caminos para moverse. Dicen, dicen y dicen… Y que no me vengan con que las obras también se las robó el gobierno anterior porque las máquinas están pero no las envían o las envían a cuentagotas. Sigan votando a estos neoliberales y vamos a terminar vendiendo nuestros campos fundidos, igual que con Menem en los ‘90. Y ellos multimillonarios con su timba financiera”.