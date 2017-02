Luego de una fuerte polémica se dejó sin efecto la resolución sobre jubilaciones

Ayer en horas de la tarde, y luego de varias horas de fuerte polémica y duras críticas al gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri anunció la anulación del recorte a la suba de las jubilaciones.

Cabe recordar que el gobierno, por decreto, había cambiado la reglamentación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y, en ese marco, el aumento no sólo era menor que lo previsto por Ley, sino que, en esta oportunidad y a diferencia de años anteriores, no superaba el índice de inflación.

Esa decisión había generado una importante cantidad de críticas hacia el primer mandatario en los distintos medios de comunicación y, también, en las redes sociales. Finalmente, pasadas las 16, Macri brindó una conferencia de prensa donde anunció la anulación de la resolución que establecía este recorte en los haberes jubilatorios y, también, “volver a foja cero” el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, otra de las polémicas que debió enfrentar en los últimos días.

n Opiniones

A nivel local, varias fueron las críticas que se pudieron conocer de parte de dirigentes locales que no dejaron pasar la citada situación. En este marco, Lucas Castrillón, dirigente del Gen, comentó: “El gobierno le pide un esfuerzo a los trabajadores, que nos banquemos el tarifazo, el ajuste, la venta de nuestro futuro volviendo a la banca extranjera y acá en Trenque Lauquen un montón de dirigentes haciendo silencio, siendo obsecuentes no dicen ni mu. La gente sigue resistiendo y esto ya no da para más. ¿Hasta cuando?”, se preguntó

Diego Fernández, presidente del Partido Justicialista, señaló: “¡Si algo le faltaba a este gobierno era bajar por decreto los haberes de los jubilados! Con la devaluación del 60% del 2016 y una inflación del 40% en ese mismo año y otra proyectada del 30% para el 2017 ¿les van a dar un 12% de aumento? ¡Que más quieren! ¡Por dios! Eliminaron la medicación a nuestros abuelos del PAMI, tarifazos de luz, gas, cable, teléfono e impuestos municipales, recortan el aumento de las AUH. ¡Ni una medida a favor del pueblo! Que piensan los dirigentes de la UCR-PRO-Cambiemos?”.

También, la ex candidata a intendente Mónica Estévez por el FpV, comentó: “El Gobierno por decreto cambió la reglamentación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. El aumento no sólo será menor que lo previsto por Ley, sino que distinto a la década pasada el aumento no superará la inflación. Más allá que la oposición logre volver atrás la medida, queda claro la necesidad de enfrentar con decisión un año legislativo que impida el avance de este Gobierno entreguista y antipopular”, manifestó horas antes de que el presidente diera marcha atrás con la polémica resolución.