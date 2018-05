Luego de 3 años se abrió una moratoria para tasas, contribuciones y viviendas

El Departamento Ejecutivo promulgó hoy la ordenanza sancionada el pasado viernes por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauque que pone en vigencia luego de 3 años un Plan de Normalización de Deudas y Facilidades de Pago para las tasas, contribuciones y ahora también para viviendas de Círculo Cerrado. Estará disponible sólo hasta el 31 de julio e implica cuotas de hasta 48 meses y descuentos de hasta el 70% en los intereses de acuerdo al plan al que se adhiera.

El plan estará disponible hasta el 31 de julio de este año y se podrá incluir deuda contraída hasta el 30 de abril de este año. Entran todas las tasas y contribuciones por mejoras, deudas en proceso judicial o sometido a juicio de apremio a partir de la promulgación de la ordenanza. Se excluyen: Los derechos de construcción, infracciones y multas derivados de los mismos.

El plan prevé descuentos muy importantes, aquí en detalle:

Para los planes suscriptos desde el 21 de mayo y hasta el 30 de junio:

• Por pago contado y hasta 3 cuotas: 70% de descuento.

• Hasta 12 cuotas: 60% de descuento.

• Hasta 24 cuotas: 50% de descuento.

• Hasta 48 cuotas: 40% de descuento.

Por planes suscriptos desde el 1° de julio y hasta el 31 de julio:

• Por pago contado y hasta 3 cuotas: 60% de descuento.

• Hasta 12 cuotas: 50% de descuento.

• Hasta 24 cuotas: 40% de descuento.

• Hasta 48 cuotas: 30% de descuento.

¿Existe alguna limitación en cuanto al valor de la cuota? Si. Las cuotas generadas por el plan de pago no podrán ser inferior a la suma de $300, excepto para el caso de la Tasa de Red Vial cuyo valor deberá ser superior a $2.000.

Asimismo, cada cuota devengará un interés mensual igual a la tasa pasiva para plazo fijo digital a 30 días que establezca el BAPRO.

VIVIENDAS

El contribuyente que adeuda cuotas de viviendas de Círculo Cerrado podrá prorratear esa deuda, o parte de la misma (la otra parte se paga de contado) entre las cuotas que le resten pagar.

En este sentido, la cuota sería de un mayor valor pero quedaría sin deuda a la fecha del plan y deberá comenzar a pagar y tener su vivienda al día.

Sin lugar a dudas, trae una gran ventaja para el dueño de la vivienda, debido a que evitaría la desadjudicación y/o juicio de apremio con embargos de bienes muebles, de sueldos, costas de abogados, etc.

CONSIDERACIONES VARIAS

La falta de pago de 3 cuotas del plan hace perder los beneficios obtenidos y se iniciaría el juicio por apremio.

Los contribuyentes que realicen un plan y lo mantengan no serán objeto de acciones judiciales o extrajudiciales de cobro.

Más información en www.trenquelauquen.gov.ar/moratoria.