Luciana Mantero: “Hay que trabajar para que todas las maternidades sean deseadas”

“El deseo más grande del mundo”, cuenta el largo peregrinar en la búsqueda de un segundo hijo junto a su marido, el jefe de Gabinete Marcos Peña, e indaga en otras nueve experiencias.

¿Cómo se transforma la vida de una mujer que anhela ser madre y no lo logra?

Por suerte hoy en día las mujeres tenemos cada vez más la posibilidad de ser madres por un deseo genuino y no por mandato. No es un deseo de todas, pero cuando una mujer decide ser madre, va a ese encuentro y ese hijo no llega, la verdad es una situación muy difícil de atravesar. Mucho más de lo que se cree. Hay mujeres y parejas que lo tienen todo, pero que lo cambiarían por cumplir el sueño de ser madres y padres. Iniciar un tratamiento de fertilidad implica entrar en el mundo de la medicina, verte envuelto en todo el sistema médico y conocer el costo de poner el cuerpo.

¿Cómo puede describirse el dolor por el hijo que no llega?

Es como si todo lo que tenemos se pusiera en sepia. Es una sensación de angustia, de vacío y de falta de sentido. Es un dolor poco reconocido socialmente que quizás se minimiza porque no hay riesgo de vida. Una queda atrapada en una especie de loop cuando gira en falso entre uno y otro tratamiento.

Tu historia fue el puntapié para escribir el libro, ¿cómo fue?

Comenzó cuando a los 33 años me diagnostican menopausia precoz. Yo ya tenía un hijo y empecé a buscar otro. Eso implicaba que las chances de volver a ser madre eran muy pocas si no era con un óvulo donado o por adopción. Tenía que hacer una despedida genética. De ese duelo, del duelo genético (por el que atraviesan las mujeres que no pueden concebir con sus propios óvulos) tampoco se habla mucho. Todavía persiste una idea de la maternidad intrínsecamente ligada a la transmisión genética. Me pasó enfrentarme a ese duelo, tener dudas y pensar que mi hijo no iba a tener mis ojos ni mi sonrisa. Cuando finalmente mi marido y yo decidimos ir por la ovodonación, encararlo con amor y cuidado, quedé embarazada naturalmente contra todo pronóstico. Fue una historia milagrosa e increíble.

Ese “milagro” que describís sucede mucho entre mujeres que adoptan por no poder concebir y después de eso quedan embarazadas. ¿Hay algo que se destraba en el cuerpo y en la mente?

Es muy difícil decirlo con certeza. Hay algo muy profundo que tiene que ver con que la llegada de la vida sigue escapando a nuestro control, aún al control médico y de la ciencia. Y eso es algo mágico, milagroso. Si bien no se sabe con exactitud cómo repercuten las emociones en nuestro cuerpo, eso que se llama psicoinmunoendocrinología, hay un impacto muy fuerte sin dudas.

La Argentina tiene una ley de Fertilización Asistida de avanzada, ¿cuáles crees que son las deudas o los pendientes relacionados al tema en el país?

Es una ley de avanzada y progresista, pero fuera de contexto. Creo que para la situación de nuestro país sería más apropiada una legislación del tipo de la de Uruguay, que está destinada exclusivamente a personas que no tienen recursos para afrontar los procedimientos. Creo que también falta capacitación, sensibilidad y empatía entre los especialistas sobre cómo encarar el tema y profundizar en la preparación psicológica.

¿Cómo describirías a la maternidad? ¿Cómo te transformó? ¿Qué significa para vos?

La maternidad me hizo crecer. Eso no significa que la mujer que no es madre no crezca, pero en mí caso me enseñó a dejarme más de lado para brindarme a alguien más. Me enseñó de qué se trata realmente este sentimiento enorme de protección, de dar amor. A mí me hizo la vida mucho más feliz y me enfrentó a mis propios límites. El proceso de búsqueda me ayudó a darme cuenta que uno no lo puede todo cuando lo quiere. Me reconozco distinta ahora, con más humildad. En ese camino aprendí que las cosas no dependen solo de la voluntad de uno. Me ayudó a soltar la omnipotencia. También me hizo ver qué significaba la maternidad realmente, que no tiene que ver solo con la transmisión de los genes. Más allá de que yo finalmente no recurrí a la ovodonación, hoy tengo claro que los genes o los rasgos físicos no son lo importante en la cuestión filial y que la genética no implica una buena maternidad.

¿Cómo se sigue cuando el deseo de ser madre no se concreta? ¿Se encuentran esas respuestas en tu libro?

Hay una historia de una mujer que después de años de búsqueda, de poner el cuerpo, dijo hasta ‘acá llegué’. Y pensar en ese límite también es importante. Me gusta una frase que dice que podemos construir una vida fecunda a pesar de no haber sido madres. Poner todo ese amor en otras personas o proyectos. No hay que infertilizar la vida en ese proceso. La familia puede ser de a dos y es una familia de todas formas.

¿Cuál es tu posición respecto a la legalización del aborto?

Me parece que cada una tiene que poder decidir sobre sí misma qué es lo mejor. Y creo que es muy importante que las mujeres podamos decidir sobre eso libremente sin poner nuestra vida en riesgo. No por eso deja de ser difícil y super doloroso. No lo frivolizaría en ningún aspecto. Creo que cuando una mujer decide no continuar con un embarazo, solo ella puede tomar esa decisión para sí misma y para su cuerpo. Tiene que ver con la autonomía, estoy a favor de avanzar en esa legislación. Tenemos que trabajar para que todas las maternidades sean deseadas.