Los votos para llegar

¿Cómo se asignarán las nueve bancas en el Concejo Deliberante y las tres en el Consejo Escolar en juego durante la elección de esta jornada?

Dependen de un cociente sobre el cual se determinará la cantidad de ediles y consejeros de cada fuerza política que resultarán electos.

La ley electoral establece al respecto que hecha la suma general de votos computados de cada sesión o distrito electoral y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, clasificando éstas según la denominación con que fueron oficializadas, la Junta Electoral procederá del modo y en el orden siguiente:

n Dividirá el número total de sufragios por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria. El cociente de esta operación será el cociente electoral;

n Dividirá por el cociente electoral el número de votos obtenidos por cada lista, los nuevos cocientes indicarán los números de candidatos que resulten electos de cada lista.

Las listas cuyos votos no alcancen el cociente carecerán de representación.

n Si la suma de todos los cocientes no alcanzase el número total de representantes que comprenden la convocatoria, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cuociente electoral haya arrojado mayor residuo, hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios en la elección. En caso de residuos iguales, se adjudicará el candidato al partido que hubiese obtenido mayoría de sufragios.

Para determinar el cociente, no se computarán los votos en blanco y anulados.

n Para T. Lauquen

Para el caso puntual de Trenque Lauquen y para el caso de los concejales, la cantidad que arroje la sumatoria de los votos obtenidos por cada una de las listas participantes en el orden local, se dividirá por nueve, siendo ésta la cantidad de cargos a elegir para el Concejo Deliberante. El resultado será el cociente electoral al que deberán aspirar cada fuerza para poder acceder a una banca en el cuerpo legislativo.

En lo que respecta al Consejo Escolar, el procedimiento es el mismo, aunque el cuociente se eleva considerablemente ya que el número divisor no es nueve sino tres por ser la cantidad de bancas que se renuevan.