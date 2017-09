Los vecinos podrán manifestarles sus inquietudes a los candidatos

El próximo viernes 13 de octubre a las 19 se realizará en la sala del Teatro Español un encuentro denominado “Los vecinos preguntan” organizado por el Colectivo Trenque Lauquen por más Participación grupo que, desde su gestación, tuvo como objetivo generar nuevos canales de participación ciudadana para lograr una verdadera democracia participativa.

En esta oportunidad, sus integrantes tienen la meta de que los candidatos a concejales y consejeros escolares que participarán de la elección legislativa el domingo 22 de octubre se encuentren con la comunidad y con vecinos que quieran manifestarles sus inquietudes sobre diversos temas.

En este marco, Roberto Cardini y Hernán Brown, integrante del citado grupo contaron a La Opinión detalles de esta iniciativa. “Somos del Colectivo Trenque Lauquen por más participación con el cual buscamos siempre canales de participación de la gente para mejorar la democracia, ese es nuestro objetivo. Ya hicimos varias cosas, una fue la intervención muy fuerte en el Presupuesto Participativo y estamos muy contentos con eso porque ya está instalado. Ahora queremos hacer un ciclo llamado ‘Los vecinos preguntan’. Ya lo hicimos con las elecciones del 2015 cuando se juntaron los candidatos en el Teatro Español y ahí hubo preguntas de la gente, no hubo un debate. Y ahora con los candidatos a concejales y consejeros escolares también queremos repetir lo mismo, siempre tratando de mejorarlo. Será en el Teatro Español donde vamos a hacer no un debate sino la presentación de los candidatos con distintas preguntas”, contó Cardini.

n Cómo preguntar

Cardini comentó que se habilitarán “dos canales de acceso a preguntas, uno a través de una encuesta por las redes sociales donde la gente tendrá la posibilidad de preguntar o manifestar una inquietud. Es muy cortita y está dividida en cuatro o cinco rubros, como salud pública, transporte, entre otros”, comentó.

Hernán Brown, por su parte, explicó en este punto que “hay muchos temas que involucran a las distintas áreas pero, como para simplificar, nosotros unimos varios temas dentro de un mismo nombre como los son Desarrollo Social, Salud pública, etc. Entonces la persona elegirá un tema y hará la pregunta sobre ese tema. Ese es un canal. Y el otro va a ser a través de preguntas directas ya en el Teatro Español. Vamos a ir con papelitos a recoger las preguntas que la gente haga espontáneamente y se las presentaremos a los candidatos”.

n Expectativa

Cardini afirmó que, teniendo en cuenta la anterior experiencia realizada en el 2015 “la expectativa es buena. Sabemos que cada partido lleva su hinchada pero además en aquél momento participó gente independiente. En aquella oportunidad no dimos lugar a que se realicen preguntas en el teatro sino que se expusieron distintos temas. Ahora será distinto porque en aquél momento se elegía un cargo Ejecutivo y las preguntas debían ser más bien orientadas a la ejecución de planes, en cambio en los concejales es distinto”.

Asimismo, Brown informó que “dentro del marco de este encuentro estamos tratando también vía redes sociales, por los medios y a través de comunicaciones, informar cuál es la función de los candidatos que elegimos tanto ejecutivos como legislativos. Sabemos que todos gobiernan pero no sabemos qué parte le toca a cada uno. Y los medios son una vía importante de comunicación para eso, desde la FM barrial, hasta el canal de aire y el diario, eso se debería trabajar. Porque seguramente va a haber muchas preguntas que hacen a la tarea del Ejecutivo. Y eso sucede porque no sabemos y no tenemos muy en claro qué elegimos aunque la inquietud finalmente es legítima. Nosotros tenemos el compromiso de tomar esas inquietudes que se hacen a modo general tratar de armarlas como para ver qué va a hacer el HCD al respecto”.